Екатеринбургский таксист помог посадить на три года сотрудников ГИБДД

Два сотрудника полка ДПС Екатеринбурга признаны Кировским районным судом в получении взятки. Мужчины получили по три года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В следственном управлении СК РФ по Свердловской области установили, что утром 18 ноября 2018 года сотрудники ДПС у дома на улице Восточная остановили Toyota. Водитель иномарки был нетрезв, а в салоне автомбиля был найден полиэтиленовый пакет с неустановленным веществом, похожим на наркотическое средство. Рассказав об уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, владельцу машины и пассажиру предложили заплатить 90 тысяч рублей в обмен за непривлечение к ответственности.