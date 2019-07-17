Екатеринбургский таксист помог посадить на три года сотрудников ГИБДД
Два сотрудника полка ДПС Екатеринбурга признаны Кировским районным судом в получении взятки. Мужчины получили по три года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
В следственном управлении СК РФ по Свердловской области установили, что утром 18 ноября 2018 года сотрудники ДПС у дома на улице Восточная остановили Toyota. Водитель иномарки был нетрезв, а в салоне автомбиля был найден полиэтиленовый пакет с неустановленным веществом, похожим на наркотическое средство. Рассказав об уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, владельцу машины и пассажиру предложили заплатить 90 тысяч рублей в обмен за непривлечение к ответственности.
Один из мужчин поехал домой за нужной суммой, а по дороге рассказал таксисту о том, на что она ему потребовалась. Вручив взятку сотрудниками ГИБДД, водитель Toyota получил документы и автомобиль. Но таксист, случайно узнавший о факте коррупции, сообщил об этом в правоохранительные органы. За дело взялась служба собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области и нечистые на руку сотрудник ГИБДД были уличены в преступлении. Было возбуждено уголовное дело, проведен комплекс следственных действий: допросы участников и свидетелей, очные ставки, выемки и осмотры предметов. По итогам расследования уголовное дело ушло суд, признавший сотрудников ГИБДД виновными.