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Екатеринбургский таксист помог посадить на три года сотрудников ГИБДД

19:17, 17 Июль 2019
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Фото: pixabay.com
За получение 90 тысяч рублей мздоимцы сядут на три года.

Два сотрудника полка ДПС Екатеринбурга признаны Кировским районным судом в получении взятки. Мужчины получили по три года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В следственном управлении СК РФ по Свердловской области установили, что утром 18 ноября 2018 года сотрудники ДПС у дома на улице Восточная остановили Toyota. Водитель иномарки был нетрезв, а в салоне автомбиля был найден полиэтиленовый пакет с неустановленным веществом, похожим на наркотическое средство. Рассказав об уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, владельцу машины и пассажиру предложили заплатить 90 тысяч рублей в обмен за непривлечение к ответственности.

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Один из мужчин поехал домой за нужной суммой, а по дороге рассказал таксисту о том, на что она ему потребовалась. Вручив взятку сотрудниками ГИБДД, водитель Toyota получил документы и автомобиль. Но таксист, случайно узнавший о факте коррупции, сообщил об этом в правоохранительные органы. За дело взялась служба собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области и нечистые на руку сотрудник ГИБДД были уличены в преступлении. Было возбуждено уголовное дело, проведен комплекс следственных действий: допросы участников и свидетелей, очные ставки, выемки и осмотры предметов. По итогам расследования уголовное дело ушло суд, признавший сотрудников ГИБДД виновными.

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Общество, Екатеринбург, взятка, СК РФ по Свердловской области, ГИБДД
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