Екатеринбург вошел в топ-15 самых загрязненных диоксидом азота городов

Организация Greenpeace замерила содержание диоксида азота в крупных городах России. Екатеринбург занял шестую строчку в рейтинге защитников окружающей среды. В уральской столице содержание ядовитого газа — 0,24 единицы Добсона. По этому показателю Екатеринбург опередили Красноярск (0,32 единицы), Новосибирск (0,35), Челябинск (0,38), Санкт-Петербург (0,38) и Москву (0,78). Среди представленных в списке 15 городов менее загрязненным оказался Волгоград. Здесь содержание диоксида азота на уровне 0,12 единицы Добсона.

Ранее мы писали о том, что Свердловская область заняла последнюю строчку национального экологического рейтинга. А до этого екатеринбуржцы положительно высказывались об окружающей среде уральской столицы. За восемь лет количество положительных отзывов об экологии города увеличилось в полтора раза.