Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Екатеринбург вошел в топ-15 самых загрязненных диоксидом азота городов

16:50, 17 Июль 2019
industry-1149888_960_720.jpg
Фото: pixabay
Уральская столица заняла в рейтинге Greenpeace шестое место.

Организация Greenpeace замерила содержание диоксида азота в крупных городах России. Екатеринбург занял шестую строчку в рейтинге защитников окружающей среды. В уральской столице содержание ядовитого газа — 0,24 единицы Добсона. По этому показателю Екатеринбург опередили Красноярск (0,32 единицы), Новосибирск (0,35), Челябинск (0,38), Санкт-Петербург (0,38) и Москву (0,78). Среди представленных в списке 15 городов менее загрязненным оказался Волгоград. Здесь содержание диоксида азота на уровне 0,12 единицы Добсона.

Ранее мы писали о том, что Свердловская область заняла последнюю строчку национального экологического рейтинга. А до этого екатеринбуржцы положительно высказывались об окружающей среде уральской столицы. За восемь лет количество положительных отзывов об экологии города увеличилось в полтора раза.

Транспортный ад
Авторская колонка о том, почему екатеринбуржцы не хотят ездить на общественном транспорте.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Екатеринбург вошел в топ-15 самых загрязненных диоксидом азота городов»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, диоксид азота, Гринпис, загрязнение, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
26 июля в 19:30
С Иван Бакаидов
Биометрические данные: хранить при себе или сдать в банк?
19 июля в 19:00
С Александр Давыдов
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.