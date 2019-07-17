Екатеринбург попал в мировой рейтинг самых дорогих городов для жизни
11:19, 17 Июль 2019
Небольшие американские города обогнали столицу Урала в два раза.
Екатеринбург попал в рейтинг самых дорогих городов для проживания по версии зарубежного исследовательского портала Numbeo. Индекс стоимости жизни в столице Урала составил 37,78%. Это в два раза меньше, чем в Питсбурге, Балтиморе и Олбани. Екатеринбург занял 278 строчку в мировом рейтинге и четвертую среди городов России — после Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.По данным Numbeo, посещение недорого ресторана в Екатеринбурге обойдется в 400 рублей, столько же заплатят за ужин жители Челябинска. В Перми, Каазани и Нижнем Новгороде это будет стоить на сто рублей дороже.
Обычный капучино в кофейнях Екатеринбурга в среднем стоит 116 рублей. В Челябинске — 91, а в Казани — 119.
Транспортный ад
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Стоимость проезда на общественном транспорте Екатеринбурга (не считая метро) равна цене поездки в Нижнем Новгороде. Дешевле всего кататься на автобусах и трамваях в Перми — всего за 20 рублей. Зато в Челябинске самое дешевое такси — в среднем восемь рублей за километр (В Екатеринбурге — 11 рублей за километр).
Екатеринбург уверенно опережает Казань (21 тысяча), Нижний Новогород (30 тысяч), Челябинск (27 тысяч) и Пермь (29 тысяч) по размеру среднемесячной (чистой) зарплата (после уплаты налогов) — почти 35 тысяч рублей. Самой дорогой оказалась и аренда квартиры с тремя спальнями вне центра города: Екатеринбург — 27 458 рублей в месяц, Казань — 24 666 рублей, Нижний Новгород — 25 248 рублей, Челябинск — 19 142 рубля, Пермь — 22 538 рублей в месяц.
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