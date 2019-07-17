Екатеринбург попал в мировой рейтинг самых дорогих городов для жизни

Стоимость проезда на общественном транспорте Екатеринбурга ( не считая метро) равна цене поездки в Нижнем Новгороде. Дешевле всего кататься на автобусах и трамваях в Перми — всего за 20 рублей. Зато в Челябинске самое дешевое такси — в среднем восемь рублей за километр ( В Екатеринбурге — 11 рублей за километр).



