Экс-игрок «Урала» Федор Смолов перевел 400 тысяч дому культуры Алтая

Бывший игрок «Урала» Федор Смолов пожертвовал 400 тысяч рублей дому культуры в селе Костинг Лог в Алтайском крае. Он перевел деньги в эфире шоу Comment Out, в котором состязался за приз с певицей Ольгой Бузовой. У Смолова был выбор: написать глупый комментарий в Instagram-аккаунте Дмитрия Нагиева или перевести 400 тысяч на восстановление дома культуры в Алтае.

Футболист решил, что он расстанется с деньгами. «Это лучше, чем шампанское заказывать», — прокомментировал свой выбор экс-нападающий екатеринбургского клуба. Выполнив несколько заданий, Федор Смолов обыграл Ольгу Бузову. Ему вручили приставку.

Напомним, Смолов был в команде «Урала» с сентября 2014 года. В 2015 году спортсмен ушел в «Краснодар». С августа 2018 года футболист играет за «Локомотив». Кроме того, Федор Смолов входит в состав сборной России. Его признавали «Футболистом года» и лучшим отечественным бомбардиром в сезоне 2015-16.