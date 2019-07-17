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Аренда свердловских однушек подскочила в цене на 3% за год

11:51, 17 Июль 2019
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Фото: pixabay
Чтобы снять однокомнатную квартиру на Среднем Урале, в среднем придется потратить 10,7 тысячи рублей.

Однокомнатные квартиры в Свердловской области подорожали на 3,06% за последний год, двухкомнатные — на 3,4%. Средняя стоимость первых составила 10 667 рублей, вторых — 14 831 рубль. По этой цене Средний Урал занимает 11 (по однушкам) и девятое (по двушкам) места среди других российских городов, посчитали аналитики Avito.

Дороже всего аренда однокомнатного жилья обойдется жителям Крыма, Московской и Ленинградской областей. Здесь вы заплатите за квартиры 19 869, 19 732, 15 291 рубль. По двухкомнатным квартирам примерно та же ситуация, но на третьем месте по стоимости вместо Ленинградской области стоит Тюменская. За двушки в этих регионах вы отдадите 29 674, 24 633 и 23 559 рублей.

Транспортный ад
Авторская колонка о том, почему екатеринбуржцы ненавидят общественный транспорт.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, авито, аренда квартир, квартиры, Свердловская область , Екатеринбург
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