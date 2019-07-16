Владыка Кирилл провел юбилейный молебен на месте гибели царской семьи

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл произнес напутственное слово участникам царского крестного хода. В 13:00 от станции Шарташ верующие пройдут до Храма-на-Крови по маршруту прибытия членов царской семьи. А в 23:30 начнется божественная литургия , после которой участники отправятся в крестный ход до Ганиной Ямы.



