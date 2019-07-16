Владыка Кирилл провел юбилейный молебен на месте гибели царской семьи
13:30, 16 Июль 2019
Верующие впервые собрались на месте дома Ипатьева в 1989 году.
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл произнес напутственное слово участникам царского крестного хода. В 13:00 от станции Шарташ верующие пройдут до Храма-на-Крови по маршруту прибытия членов царской семьи. А в 23:30 начнется божественная литургия, после которой участники отправятся в крестный ход до Ганиной Ямы.
«В тишине сердца и глубокой молитве мы прошествуем крестным ходом до Ганиной Ямы, где разрывались и исчезали тела святых мучеников и их верных спутников. Но великая царская семья — это образ Руси, который не был уничтожен. Мучители стерли с лица земли их тела, но не память о них. Имя этих убийц не все вспомнят, а имя царя почитается миллионами», — сказал митрополит.
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Митрополит произнес речь на месте, где располагалась расстрельная комната дома инженера Ипатьева. Ровно 30 лет назад на этом месте прошел первый открытый молебен. В 1989 году его организовал Анатолий Верховский и его соратники. Тогда их обвинили в несанкционированном митинге, 11 человек арестовали. В 101 годовщину гибели царской семьи митрополит вручил вдове Анатолия Верховского орден РПЦ. Сейчас на месте первого молебна находится фреска с изображениями императорской семьи.
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