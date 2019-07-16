Верующие прошли по маршруту царской семьи в Екатеринбурге
15:59, 16 Июль 2019
Паломники готовятся к ночному крестному ходу.
Верующие прошли малым крестным ходом от станции Шарташ до Храма-на-Крови. Этот маршрут повторяет путь, которым членов царской семьи доставили в Екатеринбург. Колонна прошла от креста на месте будущего храма Валаамской иконы Божьей Матери по Куйбышева, Восточной, Челюскинцев и Карла Либкнехта.
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В этом крестном ходе, в основном, принимают участие воспитанники воскресных школ. Колонна была немногочисленной, так как большинство паломников готовится к ночному крестному ходу от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы.Верующие пройдут 20 километров от места расстрела царской семьи до захоронения их останков. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл уже сказал участникам напутственное слово.
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