Верующие прошли по маршруту царской семьи в Екатеринбурге

В этом крестном ходе , в основном , принимают участие воспитанники воскресных школ. Колонна была немногочисленной , так как большинство паломников готовится к ночному крестному ходу от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы.



Верующие пройдут 20 километров от места расстрела царской семьи до захоронения их останков. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл уже сказал участникам напутственное слово