Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Верующие прошли по маршруту царской семьи в Екатеринбурге

15:59, 16 Июль 2019
vapv.jpg
Фото: ЕТВ
Паломники готовятся к ночному крестному ходу. 
Верующие прошли малым крестным ходом от станции Шарташ до Храма-на-Крови. Этот маршрут повторяет путь, которым членов царской семьи доставили в Екатеринбург. Колонна прошла от креста на месте будущего храма Валаамской иконы Божьей Матери по Куйбышева, Восточной, Челюскинцев и Карла Либкнехта.
Фильмы — зрителям. Даром
Редакция ЕТВ собрала девять самых интересных фактов о «Всемирном фестивале уличного кино».
В этом крестном ходе, в основном, принимают участие воспитанники воскресных школ. Колонна была немногочисленной, так как большинство паломников готовится к ночному крестному ходу от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы.
Верующие пройдут 20 километров от места расстрела царской семьи до захоронения их останков. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл уже сказал участникам напутственное слово.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Верующие прошли по маршруту царской семьи в Екатеринбурге»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
26 июля в 19:30
С Иван Бакаидов
Море и книги
16 июля в 19:30
С Светлана Лебедева
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.