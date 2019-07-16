В Екатеринбурге спрос на работников туризма вырос на 25% за два года
14:17, 16 Июль 2019
Средняя зарплата сезонных сотрудников составила 30,5 тысячи рублей.
Спрос на сезонных работников в сфере туризма в Екатеринбурге вырос на 25% за два года. По этому показателю столица Урала заняла 16 место, посчитали аналитики Avito. Самый большой спрос пришелся на прошлое лето, когда в уральской столице и других городах России проходил Чемпионат мира по футболу. Наибольший рост вакансий в сфере туризма зафиксировали в Воронеже (на 65,2%), Ижевске (64,5%) и в Омске (60,4%).
По зарплатам сезонных работников Екатеринбург стал шестым. За два годы они выросли на 9,3% и составили 30462 рубля. Больше всех работники ресторанов и гостиниц зарабатывают в Москве (42,7 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (35,8 тысячи) и Тюмени (31,7 тысячи).
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