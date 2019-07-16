В Екатеринбурге пропали пять мальчиков

Екатеринбургские полицейские ищут пять мальчиков, которые ушли из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних на Реактивной, 19. Как сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, ребята покинули учреждение вчера и не вернулись.

Публикуем информацию о пропавших, чтобы вы могли помочь оперативникам найти мальчиков:

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1)Приметы: на вид 11-12 лет152-160см., худощавого телосложенияволосы светлые прямыесерые глаза. Одет в футболку светло-голубого цветашорты темно-синего цветакроссовки темно-синего цвета.2)Приметы: на вид 11-12 лет160 см., крепкого телосложенияволосы прямыеглаза голубые. Одет в ветровку темно-синего цветаджинсовые серые шортысветло-серую футболкубелые кроссовкине выговаривает букву Р.