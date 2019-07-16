Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

В Екатеринбурге пропали пять мальчиков

16:57, 16 Июль 2019
image.jpg
Фото: pixabay
Дети ушли из социально-реабилитационного центра на Реактивной, 19.

Екатеринбургские полицейские ищут пять мальчиков, которые ушли из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних на Реактивной, 19. Как сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, ребята покинули учреждение вчера и не вернулись.

Публикуем информацию о пропавших, чтобы вы могли помочь оперативникам найти мальчиков:

1) Рудковский Алексей
Приметы: на вид 11-12 лет, 152-160см., худощавого телосложения, волосы светлые прямые, серые глаза. Одет в футболку светло-голубого цвета, шорты темно-синего цвета, кроссовки темно-синего цвета.
2) Колпашников Александр
Приметы: на вид 11-12 лет, 160 см., крепкого телосложения, волосы прямые, глаза голубые. Одет в ветровку темно-синего цвета, джинсовые серые шорты, светло-серую футболку, белые кроссовки, не выговаривает букву Р.

Фильмы — зрителям. Даром
Редакция ЕТВ собрала девять самых интересных фактов о «Всемирном фестивале уличного кино».
img-20190716-wa0001.jpg

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

3) Подвязников Вячеслав
Приметы: на вид 12-13 лет, 150-152 сантиметра, худощавого телосложения, волосы волнистые светлые, глаза голубые. Одет в полосатую футболку красно-черного цвета, шорты темно-синего цвета, черные резиновые сланцы.
4) Платунов Тимур
Приметы: на вид 12 лет, 140-145 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые темные, глаза темные. Одет в темно-синюю футболку, джинсовые брюки, ярко-рыжие кроссовки.
5) Платунов Парвиз
Приметы: на вид 12 лет, 160-162 сантиметра, плотного телосложения, волосы прямые светлые, глаза темные. Одет в темно-синие спортивные штаны, светлую джинсовую ветровку, кроссовки темно-синие с белыми полосками, картавит, шепелявит.

Если вы знаете, где искать ребят, звоните в органы внутренних дел по телефонам: (343)356-42-06, 294-14-94 или 02.

Универсиаду распылят по городам-спутникам Екатеринбурга
Соревнования планируют провести в Верхней Пышме и Сысерти. 
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «В Екатеринбурге пропали пять мальчиков»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, УМВД по Екатеринбургу, пропал ребенок, дети, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

В интересах ребенка
Городские истории
В интересах ребенка
Кто и почему нарушает права детей в России.
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
26 июля в 19:30
С Иван Бакаидов
Море и книги
16 июля в 19:30
С Светлана Лебедева
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.