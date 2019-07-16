В Екатеринбурге пропали пять мальчиков
Екатеринбургские полицейские ищут пять мальчиков, которые ушли из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних на Реактивной, 19. Как сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, ребята покинули учреждение вчера и не вернулись.
Публикуем информацию о пропавших, чтобы вы могли помочь оперативникам найти мальчиков:1) Рудковский Алексей
Приметы: на вид 11-12 лет, 152-160см., худощавого телосложения, волосы светлые прямые, серые глаза. Одет в футболку светло-голубого цвета, шорты темно-синего цвета, кроссовки темно-синего цвета.
2) Колпашников Александр
Приметы: на вид 11-12 лет, 160 см., крепкого телосложения, волосы прямые, глаза голубые. Одет в ветровку темно-синего цвета, джинсовые серые шорты, светло-серую футболку, белые кроссовки, не выговаривает букву Р.
Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
3) Подвязников Вячеслав
Приметы: на вид 12-13 лет, 150-152 сантиметра, худощавого телосложения, волосы волнистые светлые, глаза голубые. Одет в полосатую футболку красно-черного цвета, шорты темно-синего цвета, черные резиновые сланцы.
4) Платунов Тимур
Приметы: на вид 12 лет, 140-145 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые темные, глаза темные. Одет в темно-синюю футболку, джинсовые брюки, ярко-рыжие кроссовки.
5) Платунов Парвиз
Приметы: на вид 12 лет, 160-162 сантиметра, плотного телосложения, волосы прямые светлые, глаза темные. Одет в темно-синие спортивные штаны, светлую джинсовую ветровку, кроссовки темно-синие с белыми полосками, картавит, шепелявит.
Если вы знаете, где искать ребят, звоните в органы внутренних дел по телефонам: (343)356-42-06, 294-14-94 или 02.