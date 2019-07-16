Урбанисты продолжают дискутировать с мэрией о Зеленой роще

Урбанист Владимир Злоказов продолжает воевать с мэрией Екатеринбурга за Зеленую рощу. Он закончил первый раздел предложений по изменению проекта благоустройства парка и написал об этом в Facebook. Архитектор выпустил каталог хвойных деревьев, которые, по его мнению, незаслуженно попали под снос. Также в презентации Злоказов раскрыл четыре основные идеи, которые он хочет внести в концепцию.

О двух из четырех вариантов урбанист говорил ранее — это сохранение многовековых сосен и строительство ливневой канализации. К ним добавились еще два. В частности, Владимир Злоказов выступил за то, чтобы вместо коллективных площадок сделать индивидуальные.