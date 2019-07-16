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Урбанисты продолжают дискутировать с мэрией о Зеленой роще

11:03, 16 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Владимир Злоказов дополнил предложения по благоустройству парка.

Урбанист Владимир Злоказов продолжает воевать с мэрией Екатеринбурга за Зеленую рощу. Он закончил первый раздел предложений по изменению проекта благоустройства парка и написал об этом в Facebook. Архитектор выпустил каталог хвойных деревьев, которые, по его мнению, незаслуженно попали под снос. Также в презентации Злоказов раскрыл четыре основные идеи, которые он хочет внести в концепцию.

О двух из четырех вариантов урбанист говорил ранее — это сохранение многовековых сосен и строительство ливневой канализации. К ним добавились еще два. В частности, Владимир Злоказов выступил за то, чтобы вместо коллективных площадок сделать индивидуальные.

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Мы считаем необходимым сохранить существующие организованные площадки — детскую площадку в северной части парка и стадион в центре парка — но не создавать новые площадки, вместо этого распределив скамейки, качели и другие малые формы по территории парка.

Владимир Злоказов
архитектор, урбанист, блогер

Еще архитектор объяснял, что новый проект благоустройства Зеленой рощи не учитывает функциональность площадок. В концепции зоны отдыха выглядят, как большие круги с геометрическими узорами. И это смотрится неорганично.

Также Злоказов уточнил момент по асфальтированным дорожкам. Он заявил, что только дорожки для транзитного движения должны покрыть асфальтом. На второстепенных урбанист предложил уложить песок, на детской площадке — древесную мульчу, на стадионе — траву.

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Применение указанных выше принципов позволит не только усилить природную составляющую парку, но также уменьшить сток воды после дождя и во время таяния снега.

Владимир Злоказов
архитектор, урбанист, блогер

Облагородить Зеленую рощу должны до октября 2020 года. До конца этого года мэрия Екатеринбурга собирается высадить только 52 дерева. Работы не ведутся, поэтому чиновники вполне могут принять во внимание правки, но учтут ли они их?

ЕТВ делал материал про благоустройство Зеленой рощи и рассказывал, почему новая концепция может ее убить. Читайте текст здесь.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Администрация Екатеринбурга, парк, Зеленая Роща, благоустройство, Екатеринбург
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