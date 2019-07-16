У «Уралтрансмаша» купят пять трамваев для Екатеринбурга

« Уралтрансмаш» закажут еще пять трамваев для Екатеринбурга. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор Евгений Куйвашев. В этом году « Уралтрансмаш» представил новую модель в рамках промышленной выставки « Иннопром». Длина вагона в новой модели R-18 27 метров , но зато в нем можно перевозить сразу 320 пассажиров. Вагон снова сделали низкопольным , добавили индикаторы для подсчета пассажиров , систему климат-контроля и слежение за здоровьем водителя. ЕТВ рассматривал его В 2019 году у заводаУралтрансмаш» закажут еще пять трамваев для Екатеринбурга. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор Евгений Куйвашев. В этом годуУралтрансмаш» представил новую модель в рамках промышленной выставкиИннопром». Длина вагона в новой модели R-18 27 метровно зато в нем можно перевозить сразу 320 пассажиров. Вагон снова сделали низкопольнымдобавили индикаторы для подсчета пассажировсистему климат-контроля и слежение за здоровьем водителя. ЕТВ рассматривал его здесь



