У «Уралтрансмаша» купят пять трамваев для Екатеринбурга
18:49, 16 Июль 2019
Одну из новых моделей завод представил на «Иннопроме».
В 2019 году у завода «Уралтрансмаш» закажут еще пять трамваев для Екатеринбурга. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор Евгений Куйвашев. В этом году «Уралтрансмаш» представил новую модель в рамках промышленной выставки «Иннопром». Длина вагона в новой модели R-18 27 метров, но зато в нем можно перевозить сразу 320 пассажиров. Вагон снова сделали низкопольным, добавили индикаторы для подсчета пассажиров, систему климат-контроля и слежение за здоровьем водителя. ЕТВ рассматривал его здесь.
В прошлом году у «Уралтрансмаша» закупили пять низкопольных вагонов. Обновлять троллейбусный парк в 2019 году не планировали. К новой модели в мэрии Екатеринбурга относятся с опаской — чтобы она не была убыточной, вагоны должны быть заполнены на 50%, поэтому, скорее всего, вернуться к проверенным вариантам.
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