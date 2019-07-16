Свердловский губернатор подумал о президентском Aurus со скидкой

Губернатор Евгений Куйвашев заявил , что готов купить Aurus, если ему вдруг предложат скидку. Люксовым автомобилем этой же марки пользуется президент России Владимир Путин. Стоимость такой машины — 18 миллионов рублей. Куйвашев добавил , что в целом не планировал покупать новый автомобиль для рабочих поездок. Пока губернатор ездит на внедорожнике Lexus LX 570.



