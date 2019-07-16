Свердловский губернатор подумал о президентском Aurus со скидкой
17:27, 16 Июль 2019
Автомобиль впервые представили на выставке «Иннопром»
Губернатор Евгений Куйвашев заявил, что готов купить Aurus, если ему вдруг предложат скидку. Люксовым автомобилем этой же марки пользуется президент России Владимир Путин. Стоимость такой машины — 18 миллионов рублей. Куйвашев добавил, что в целом не планировал покупать новый автомобиль для рабочих поездок. Пока губернатор ездит на внедорожнике Lexus LX 570.
Увидеть Aurus жители Екатеринбурга могли во время промышленной выставки «Иннопром», на которой он был одним из экспонатов, или в кортеже главы государства. Владимир Путин приезжал в город, чтобы посмотреть выставку, выступить на саммите GMIS и пообщаться со студентами.
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Евгений Куйвашев
губернатор Свердловской области
Качество стендов на «Иннопроме» стало лучше. Впервые в истории в 2019 году было представлено 14 национальных экспозиций. Это говорит о том, что нас в разных странах признали на самом высоком уровне. Стоит отметить и широкое представительство российских регионов.
В 2020 году «Иннопрома» ждут изменения. Главным партнером выставки станет Италия. Для удобства прохода гостей и участников площадку ЭКСПО-центра планируют расширить, задействуя для экспозиций помещения в новом Конгресс-холле.
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