Сто тысяч свердловчан остались без заграничного отпуска из-за долгов
10:23, 16 Июль 2019
Жители региона задолжали 31 миллиард рублей.
С начала 2019 года судебные приставы ограничили выезд за границу для 110 тысяч свердловских должников. Общая сумма их долга составляет 31 миллиард рублей, сообщили в пресс-службе регионального УФССП. Обычно такие ограничения применяют к тем, у кого есть задолженность больше 30 тысяч рублей. Но если человек не платит в течение двух месяцев, то заграничный отпуск может сорваться и при задолженности в десять тысяч рублей.
За полгода 12,5 тысяч постановлений пришлось на должников по ЖКХ. В этой отрасли жители региона задолжали миллиард рублей. Еще четыре тысячи постановлений вынесли по уголовным штрафам. Здесь долг составляет 777 миллионов рублей, еще 2,7 миллиона рублей задолжали алиментщики. Внушительный долг у должников по кредитам — 19 миллиардов рублей.
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