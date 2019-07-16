Сто тысяч свердловчан остались без заграничного отпуска из-за долгов

С начала 2019 года судебные приставы ограничили выезд за границу для 110 тысяч свердловских должников. Общая сумма их долга составляет 31 миллиард рублей , сообщили в пресс-службе регионального УФССП. Обычно такие ограничения применяют к тем , у кого есть задолженность больше 30 тысяч рублей. Но если человек не платит в течение двух месяцев , то заграничный отпуск может сорваться и при задолженности в десять тысяч рублей.



