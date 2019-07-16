«Синара» объяснила, какие объекты получит УрФУ после Универсиады

Еще в распоряжении УрФУ будет медицинский центр в семь тысяч квадратов, гребной канал и дворец видов спорта, стадион. Территорию у кампуса благоустроят для прогулок и отдыха. Проектную документацию «Синара» не показала, потому что «представленные объекты являются лишь референсами, которые символизируют настроение и стилистку будущих зданий».

Напомним, во время визита Владимира Путина в Екатеринбург президенту показали проект деревни Универсиады-2023 в Новокольцовском. Глава государства оценил концепцию «Синары» положительно и обрадовался, что студенты смогут пользоваться всей инфраструктурой.

Ранее деревню Универсиады хотели построить на ВИЗе-правобережном, который резервировали еще под ЭКСПО-2025. Позже сенатор Аркадий Чернецкий рассказывал ЕТВ, что от этой территории могут отказаться из-за отсутствия коммуникаций. Новокольцовский район тоже не слишком удобен для Универсиады, но туда запустят скоростной трамвай.