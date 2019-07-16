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«Синара» объяснила, какие объекты получит УрФУ после Универсиады

11:40, 16 Июль 2019
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Фото: департамент информполитики региона
В Новокольцовском разместят некоторые институты и общежития.

Группа «Синара» рассказала, какие корпуса Уральского федерального университета разместят в Новокольцовском к Универсиаде-2023. В первую очередь, в отдаленном районе построят общежития для студентов общей площадью 200 тысяч метров. Здания будут от пяти до девяти этажей, сообщили в центре общественных связей «Синары» на запрос Znak.com.

Также в деревне Универсиады построят центр обслуживания делегаций и информационный центр. После студенческих игр здесь планируют оставить учебные корпуса институтов математики и естественных наук, высшей школы экономики и менеджмента, радиоэлектроники и информационных технологий и подготовительное отделение для иностранцев.

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Еще в распоряжении УрФУ будет медицинский центр в семь тысяч квадратов, гребной канал и дворец видов спорта, стадион. Территорию у кампуса благоустроят для прогулок и отдыха. Проектную документацию «Синара» не показала, потому что «представленные объекты являются лишь референсами, которые символизируют настроение и стилистку будущих зданий».

Напомним, во время визита Владимира Путина в Екатеринбург президенту показали проект деревни Универсиады-2023 в Новокольцовском. Глава государства оценил концепцию «Синары» положительно и обрадовался, что студенты смогут пользоваться всей инфраструктурой.

Ранее деревню Универсиады хотели построить на ВИЗе-правобережном, который резервировали еще под ЭКСПО-2025. Позже сенатор Аркадий Чернецкий рассказывал ЕТВ, что от этой территории могут отказаться из-за отсутствия коммуникаций. Новокольцовский район тоже не слишком удобен для Универсиады, но туда запустят скоростной трамвай.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Новокольцовский, студенты, УРФУ, Универсиада 2023 года, Екатеринбург
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