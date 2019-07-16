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Семья из Екатеринбурга отсудила у турфирмы 100 тысяч, опоздав на рейс

19:03, 16 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Путешественники приехали на 15 минут позже и не смогли долететь до Сочи. 

Семья из Екатеринбурга купила тур в Абхазию у фирмы «Южный берег». В стоимость входили авиабилеты до Сочи и обратно. Все могло пройти хорошо, но в электронных билетах, которые прислали путешественниками было указано время вылета 7:15. Семья приехала в аэропорт за 45 минут, но не смогла зарегистрироваться на рейс, сообщили в пресс-службе областного суда. Оказалось, что самолет вылетел ровно в 7:00. Людям пришлось покупать новые билеты в Сочи, поэтому они заселились в отель позже. Вернувшись в Екатеринбург, они потребовали вернуть деньги за перелет. Но в турфирме претензию проигнорировали.

Семья подала иск в Ленинский суд, требуя у ответчика ООО «НТК Интурист», который был указан в документах, вернуть 26 тысяч за билеты, 27 тысяч за поздний заезд в отель, неустойку еще в 26 тысяч, 50 тысяч компенсации морального вреда и 30 тысяч на судебные издержки. Требования удовлетворили, сократив сумму морального вреда до трех тысяч рублей, а издержек — до десяти. Турфирма не согласилась и обжаловала решение в областном суде. Они заявили, что не обязаны согласовывать время вылета с пассажирами. Но решение первой инстанции оставили без изменений. Семье вернут 94 тысячи рублей.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, туристы, самолет, Свердловская область , Екатеринбург
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