Областные власти считают, что проект метро притянет федеральные деньги

Свердловские власти рассчитывают получить федеральные деньги на строительство метро в Екатеринбурге сразу после подготовки проекта. « Метро будем проектировать , тем более получили федеральную поддержку», — заявил губернатор Евгений Куйвашев. По словам губернатора , он не прекращает переговоры по метро , но каких-либо соглашений пока нет.

Пока что Екатеринбург начал пректировать метро своими силами. На 2019 год из городского бюджета выделили 240 миллионов рублей. По словам мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, такой суммы на все работы будет недостаточно, но с готовым проектом шансы получить федеральные деньги увеличиваются.

Построить вторую ветку метро планируют к 2023 году. Она должна была протянуться с запада на восток, прямо к деревне Универсиады. Но спортивные объекты решили перенести с ВИЗа-правобережного в район Новокольцовский (в который планируют пустить трамвай). Однако городские власти все еще надеются, что метро станет главным подарком к юбилею города. Евгений Куйвашев добавил, что Универсиада нужна Екатеринбургу не только ради надежды на метро, но и ради федеральных денег — с соревнованиями и 300-летием Екатеринбурга в город придет около 50 миллиардов рублей.