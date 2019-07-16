Куйвашев прокомментировал конфликт гордумы с Высокинским
17:53, 16 Июль 2019
Глава региона считает, что все идет как надо.
Губернатор Евгений Куйвашев прокомментировал конфликт между гордумой и мэрией Екатеринбурга. Он считает, что стороны просто доказывают друг другу свою позицию.
«У мэрии и думы есть диалог, у них есть свое видение, пусть они доказывают друг другу свои приоритеты, если они приходят через диалоги и как вам кажется конфликты к одному мнению, так и будет. У нас адекватные депутаты, вменяемый глава», — сказал Евгений Куйвашев.
В июне депутаты отклонили поправки в бюджет на 2019 год, чем заморозили федеральные трансферты в размере 6,5 миллиона рублей. Мэр Александр Высокинский пошел на уступки и отказался от музея труженикам тыла и трат на видео и газеты, сэкономив 120 миллионов рублей. Поправки после продолжительных споров удалось принять. Администрация даже выбила себе печатный станок. После этого произошел еще один инцидент: депутаты отклонили годовой отчет Александра Высокинского о работе администрации, который он пытался прочесть три раза.
Фильмы — зрителям. Даром
Редакция ЕТВ собрала девять самых интересных фактов о «Всемирном фестивале уличного кино».
Новое и интересное
Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
В Екатеринбурге прошла церемония открытия Всемирного боксерского форума со звездами, обиженным Александром Высокинским и довольным Евгением Куйвашевым.
Союз читателей
Море и книги
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!