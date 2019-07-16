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К середине лета клещи покусали десять тысяч екатеринбуржцев

09:36, 16 Июль 2019
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Фото: flickr
Пострадали 1322 ребенка.

Клещи покусали 29466 свердловчан к середине лета. Этот показатель не превышает среднемноголетние данные. Одна треть покусанных — екатеринбуржцы (10112 человек). Среди пострадавших жителей уральской столицы 1322 ребенка, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора. Самые активные членистоногие обитают в Байкаловском и Слободо-Туринском районах, Пышме, Асбесте, Рефтинском и Тугулымском городских округах.

С предварительным диагнозом «клещевой энцефалит» госпитализировали 248 человек (подтвердили диагноз у 38 свердловчан), с иксодовым боррелиозом — 390 уральцев (подтвердили у 193 человек). В лабораториях на энцефалит специалисты проверили 11258 клещей. Вирус обнаружили в 176 пробах. На боррелиоз протестировали 9969 особей, возбудителя нашли в 3375 пробах.

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Помните, удалять клещей самостоятельно нельзя. За помощью необходимо обращаться в больницу. Если вы все-таки сняли с себя клеща, принесите его в специальный пункт. Адреса по ссылке.

В начале июня пострадавших от укусов клещей в Екатеринбурге было вдвое меньше — пять тысяч человек.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , Роспотребнадзор Свердловской области, клещи, укус
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