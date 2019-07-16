Госдума начнет заседание в день гибели царской семьи с минуты молчания

Депутаты госдумы почтят минутой молчания последнего российского императора Николая II и его семью, расстрелянных в Екатеринбурге 17 июля 1918 года. «Кто захочет — встанет, кто не захочет — не будет вставать», — сообщил зампредседателя комитета по строительству Михаил Емельянов издательству «Политика Сегодня».

В ночь на 17 июля в Екатеринбурге пройдет большой крестный ход от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы. Верующие пройдут 20 километров от места расстрела царской семи до места захоронения их останков. Для обеспечения безопасности колонны, центральные улицы города перекроют. Крестный ход начнется в 2:30, сразу после службы у Храма-на-Крови. В прошлом году корреспондент ЕТВ прошел весь путь вместе с паломниками, читайте здесь.