Госдума начнет заседание в день гибели царской семьи с минуты молчания
11:02, 16 Июль 2019
В Екатеринбурге верующие всю ночь будут идти крестным ходом.
Депутаты госдумы почтят минутой молчания последнего российского императора Николая II и его семью, расстрелянных в Екатеринбурге 17 июля 1918 года. «Кто захочет — встанет, кто не захочет — не будет вставать», — сообщил зампредседателя комитета по строительству Михаил Емельянов издательству «Политика Сегодня».
В ночь на 17 июля в Екатеринбурге пройдет большой крестный ход от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы. Верующие пройдут 20 километров от места расстрела царской семи до места захоронения их останков. Для обеспечения безопасности колонны, центральные улицы города перекроют. Крестный ход начнется в 2:30, сразу после службы у Храма-на-Крови. В прошлом году корреспондент ЕТВ прошел весь путь вместе с паломниками, читайте здесь.
Фильмы — зрителям. Даром
Редакция ЕТВ собрала девять самых интересных фактов о «Всемирном фестивале уличного кино».
Новое и интересное
Дерзкий магл в лагере паломников
События
Православный кемпинг «Царских дней» как палаточный городок чемпионата мира по квиддичу.
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
Море и книги
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.