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Гонщик Сергей Карякин выиграл «Шелковый путь-2019»

13:23, 16 Июль 2019
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Фото: Facebook Сергея Карякина
Команда екатеринбуржца заняла первое место в зачете Т3.

Екатеринбургский гонщик Сергей Карякин и его команда выиграли ралли «Шелковый путь». Они стали чемпионами в зачете Т3. Об этом Карякин написал в Instagram. «Наша замечательная команда (механики, менеджер, видеооператор) за эти две недели сделали все возможное и невозможное. Спасибо вам, друзья!» — поблагодарил всех гонщик. Время, которое накатал екатеринбуржец, составило 31 час пять минут и 40 секунд.

Второй экипаж из Екатеринбурга, в который вошли дебютант Алексей Шмотьев и штурман Андрей Рудницкий, тоже показал хороший результат. Он завоевал бронзу, отстав от Карякина чуть меньше, чем на пять минут.

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‼️Мы - победители ралли @silkwayrally в зачёте Т3 Наша замечательная команда (механики, менеджер @e__________pelevin ,видеооператор) за эти две недели сделали всё возможное и невозможное. Спасибо вам, друзья! 💪🏽 Сергей Карякин / Антон Власюк - первые на марафоне «Шёлковый Путь 2019» в классе Т3🏆🔥, экипаж Алексея Шмотьева @shmotevalexey и Андрея Рудницкого @rudnitskiby на третьем месте💪💪💪 ⠀ Время: 1️⃣ Сергей Карякин/Антон Власюк - 31:05:40 ⠀ 3️⃣Алексей Шмотьев/Андрей Рудницкий - 36:46:49 Спасибо нашим соперникам за острую борьбу - @southracing_canam @xtremeplusfrance. Экипажи из Испании, Чехии, США, Болгарии, Великобритании боролись до последнего Ждём официальные результаты и подиум! ⠀ #SilkWay #SilkWay2019 #SilkWayRally #swr2019 #ШелковыйПуть #ШелковыйПутьРалли #шелковыйпуть2019

Публикация от Sergey Karyakin SnagracingTeam (@snagracing)

Напомним, на «Шелковом пути» удача улыбнулась Карякину не сразу. Гонщик начал лидировать только на третьем этапе соревнований. В первый день на 25 километре у машины Карякина стала пропадать мощность, поэтому добраться до финиша удалось благодаря другому экипажу — он дотащил автомобиль на лямке. На ралли «Дакар» у гонщика тоже возникали проблемы с машиной, поэтому он занял только десятое место.


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Гонщик Сергей Карякин продолжает лидировать на «Шелковом пути»
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, гонщик, гонки, ралли, Шелковый путь, Свердловская область , Екатеринбург, Сергей Карякин
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