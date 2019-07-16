Гонщик Сергей Карякин выиграл «Шелковый путь-2019»
Екатеринбургский гонщик Сергей Карякин и его команда выиграли ралли «Шелковый путь». Они стали чемпионами в зачете Т3. Об этом Карякин написал в Instagram. «Наша замечательная команда (механики, менеджер, видеооператор) за эти две недели сделали все возможное и невозможное. Спасибо вам, друзья!» — поблагодарил всех гонщик. Время, которое накатал екатеринбуржец, составило 31 час пять минут и 40 секунд.
Второй экипаж из Екатеринбурга, в который вошли дебютант Алексей Шмотьев и штурман Андрей Рудницкий, тоже показал хороший результат. Он завоевал бронзу, отстав от Карякина чуть меньше, чем на пять минут.
Напомним, на «Шелковом пути» удача улыбнулась Карякину не сразу. Гонщик начал лидировать только на третьем этапе соревнований. В первый день на 25 километре у машины Карякина стала пропадать мощность, поэтому добраться до финиша удалось благодаря другому экипажу — он дотащил автомобиль на лямке. На ралли «Дакар» у гонщика тоже возникали проблемы с машиной, поэтому он занял только десятое место.