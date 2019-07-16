Гонщик Сергей Карякин выиграл «Шелковый путь-2019»

Екатеринбургский гонщик Сергей Карякин и его команда выиграли ралли «Шелковый путь». Они стали чемпионами в зачете Т3. Об этом Карякин написал в Instagram. «Наша замечательная команда (механики, менеджер, видеооператор) за эти две недели сделали все возможное и невозможное. Спасибо вам, друзья!» — поблагодарил всех гонщик. Время, которое накатал екатеринбуржец, составило 31 час пять минут и 40 секунд.

Второй экипаж из Екатеринбурга, в который вошли дебютант Алексей Шмотьев и штурман Андрей Рудницкий, тоже показал хороший результат. Он завоевал бронзу, отстав от Карякина чуть меньше, чем на пять минут.