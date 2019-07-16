Екатеринбуржец возмутился ночным строительством Ледовой арены

Журналист и урбанист Сергей Ермак пожаловался на ночное строительство Ледовой арены около цирка. Екатеринбуржец написал в Facebook пост о том, что рабочие мешают людям спать и добавил видео, как он снимает будущую «Ледовую арену» из окон «Артека». В ролике видно, что на телефоне Ермака 7:12 утра сегодняшнего дня, 16 июля.

«УГМК отчего-то решила, что лучшее время для рытья котлована или забивания свай — 7 утра (в выходные — 8 утра, спасибо, парни). К 8.30 экскаваторщик обычно устает, зачехляет ковш и идет спать, курить или, я не знаю, завтракать в Симпл сырниками и лате. А ты лежишь и думаешь «интересно, а на авито можно купить ружье», — сообщил Ермак [пунктуация автора сохранена — прим. ЕТВ]. В разговоре с журналистом ЕТВ Сергей Ермак объяснил, что истории с шумной стройкой не пару дней, а несколько недель.