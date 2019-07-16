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Екатеринбуржец возмутился ночным строительством Ледовой арены

12:17, 16 Июль 2019
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Фото: пресс-служба УГМК
В УГМК заявили, что работы ведут в установленное законом время.

Журналист и урбанист Сергей Ермак пожаловался на ночное строительство Ледовой арены около цирка. Екатеринбуржец написал в Facebook пост о том, что рабочие мешают людям спать и добавил видео, как он снимает будущую «Ледовую арену» из окон «Артека». В ролике видно, что на телефоне Ермака 7:12 утра сегодняшнего дня, 16 июля.

«УГМК отчего-то решила, что лучшее время для рытья котлована или забивания свай — 7 утра (в выходные — 8 утра, спасибо, парни). К 8.30 экскаваторщик обычно устает, зачехляет ковш и идет спать, курить или, я не знаю, завтракать в Симпл сырниками и лате. А ты лежишь и думаешь «интересно, а на авито можно купить ружье», — сообщил Ермак [пунктуация автора сохранена — прим. ЕТВ]. В разговоре с журналистом ЕТВ Сергей Ермак объяснил, что истории с шумной стройкой не пару дней, а несколько недель.

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Сергей Ермак
журналист-урбанист

Где-то полмесяца или месяц назад мы писали заявление в полицию на ресепшн [имеется в виду ресепшн «Артека», там лежат специальные бланки — прим. ЕТВ]. На какое-то время ночные работы прекратились, но их опять возобновили. Совершенно нормально для строителей вывозить мусор в час ночи или забивать сваи в семь утра. Если это продолжится, мы снова напишем заявление.

Сергей Ермак

ЕТВ запросил комментарий в пресс-службе УГМК, которая отвечает за строительство «Ледовой арены». «Как сообщил генеральный директор Ледовой арены Данил Крицкий, работы ведутся во время, установленное законом. Кроме того, условия четко прописаны в договоре», — прокомментировали жалобы в пресс-службе компании.

Напомним, Ледовую арену обещали возвести к 2022 году. На нее уйдет 140 миллионов евро. Общая вместимость спортивной площадки составит 12 тысяч человек, а концертной — 15 тысяч. В мае 2019 года строители провели пробные испытания и геологические работы.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, урбанист, строительство, Ледовая арена, УГМК, Свердловская область , Екатеринбург, Сергей Ермак
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