Две пропавшие екатеринбуржские школьницы встретились на Балтыме

В Екатеринбурге нашли 13-летнюю школьницу , которая пропала на Уралмаше 12 июля. Александра Пантелеева сама вернулась домой. Оказалось , что она воспользовалась жаркой погодой и уехала купаться на озеро Балтым со своими друзьями. Среди них была и 15-летняя Светлана Сунгулова , сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Правда эту школьницу полиция найти пока не смогла. Вернувшаяся на Уралмаш Александра не смогла рассказать , где она находится в настоящее время.



