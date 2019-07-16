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Две пропавшие екатеринбуржские школьницы встретились на Балтыме

19:37, 16 Июль 2019
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Фото: pixabay
Одна девочка вернулась домой, вторую еще ищет полиция.
В Екатеринбурге нашли 13-летнюю школьницу, которая пропала на Уралмаше 12 июля. Александра Пантелеева сама вернулась домой. Оказалось, что она воспользовалась жаркой погодой и уехала купаться на озеро Балтым со своими друзьями. Среди них была и 15-летняя Светлана Сунгулова, сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Правда эту школьницу полиция найти пока не смогла. Вернувшаяся на Уралмаш Александра не смогла рассказать, где она находится в настоящее время.

Екатеринбургские полицейские также ищут пять 12-летних мальчиков, которые ушли из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних на Реактивной, 19. Подробную информацию о каждом из них смотрите здесь.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, дети, поиски, пропажа, полиция, Свердловская область , Екатеринбург
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