Две пропавшие екатеринбуржские школьницы встретились на Балтыме
19:37, 16 Июль 2019
Одна девочка вернулась домой, вторую еще ищет полиция.
В Екатеринбурге нашли 13-летнюю школьницу, которая пропала на Уралмаше 12 июля. Александра Пантелеева сама вернулась домой. Оказалось, что она воспользовалась жаркой погодой и уехала купаться на озеро Балтым со своими друзьями. Среди них была и 15-летняя Светлана Сунгулова, сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Правда эту школьницу полиция найти пока не смогла. Вернувшаяся на Уралмаш Александра не смогла рассказать, где она находится в настоящее время.
Екатеринбургские полицейские также ищут пять 12-летних мальчиков, которые ушли из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних на Реактивной, 19. Подробную информацию о каждом из них смотрите здесь.
Фильмы — зрителям. Даром
Редакция ЕТВ собрала девять самых интересных фактов о «Всемирном фестивале уличного кино».
Новое и интересное
В интересах ребенка
Городские истории
Кто и почему нарушает права детей в России.
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
Союз читателей
Море и книги
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.