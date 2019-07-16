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Анна Нетребко выступит вместе с Уральским филармоническим оркестром

12:54, 16 Июль 2019
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Фото: Свердловская государственная академическая филармония
Оперная певица исполнит арии на открытии конгресс-холла 30 августа.

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов выступят на открытии конгресс-холла 30 августа вместе с Уральским академическим филармоническим оркестром. Оркестр под руководством дирижера Дмитрия Лисса является одним из ведущих симфонических коллективов России. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе Свердловской филармонии, каждый год музыканты дают более 100 концертов, участвуют в международных проектах и таких фестивалях, как «Безумные дни», «Евразия».

Выступление Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова будет состоять из двух актов с антрактом. Зрители услышат партии сопрано оперной дивы и тенор ее партнера по сцене из произведений Верди, Пуччини, Кальмана, Бизе, Дворжака. Гостям представится возможность вживую оценить арии из опер «Кармен», «Русалка», «Турандот» и «Отелло».

Ранее мы рассказывали, как пройдет концерт с Нетребко в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Самые дорогие билеты на выступление оперных певцов стоят 49 тысяч рублей, а самые дешевые — 1990 рублей. Когда ЕТВ писал о начале продажи билетов в мае, самая высокая стоимость была 39 тысяч рублей.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Свердловская филармония, Екатеринбург-ЭКСПО, концерты, Свердловская область , Конгресс-холл, Екатеринбург
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