Анна Нетребко выступит вместе с Уральским филармоническим оркестром

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов выступят на открытии конгресс-холла 30 августа вместе с Уральским академическим филармоническим оркестром. Оркестр под руководством дирижера Дмитрия Лисса является одним из ведущих симфонических коллективов России. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе Свердловской филармонии, каждый год музыканты дают более 100 концертов, участвуют в международных проектах и таких фестивалях, как «Безумные дни», «Евразия».

Выступление Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова будет состоять из двух актов с антрактом. Зрители услышат партии сопрано оперной дивы и тенор ее партнера по сцене из произведений Верди, Пуччини, Кальмана, Бизе, Дворжака. Гостям представится возможность вживую оценить арии из опер «Кармен», «Русалка», «Турандот» и «Отелло».

Ранее мы рассказывали, как пройдет концерт с Нетребко в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Самые дорогие билеты на выступление оперных певцов стоят 49 тысяч рублей, а самые дешевые — 1990 рублей. Когда ЕТВ писал о начале продажи билетов в мае, самая высокая стоимость была 39 тысяч рублей.