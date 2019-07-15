В Екатеринбурге ищут 13-летнюю девочку, пропавшую на Уралмаше

Полиция Екатеринбурга ищет 13-летнюю девочку, пропавшую на Уралмаше. Александра Пантелеева ушла гулять еще вечером, 12 июля и не вернулась, сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Школьница была одета в черные джинсы, белые босаножки и футболку с зайцами. У Александры крашеные рыжие волосы и серо-голубые глаза. Рост 163 сантиметра. Всех, кто видел девочку, просят сообщить в полицию по телефонам 356-42-15 или 356-45-74 (по внутренним 73, 78, 80).