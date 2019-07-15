Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

В Екатеринбурге ищут 13-летнюю девочку, пропавшую на Уралмаше

16:51, 15 Июль 2019
yvady.jpg
Фото: pixabay
Школьница ушла гулять еще 12 июля. 

Полиция Екатеринбурга ищет 13-летнюю девочку, пропавшую на Уралмаше. Александра Пантелеева ушла гулять еще вечером, 12 июля и не вернулась, сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Школьница была одета в черные джинсы, белые босаножки и футболку с зайцами. У Александры крашеные рыжие волосы и серо-голубые глаза. Рост 163 сантиметра. Всех, кто видел девочку, просят сообщить в полицию по телефонам 356-42-15 или 356-45-74 (по внутренним 73, 78, 80).

Парк как надо
Разбираемся, в чем секрет успешных архитектурных концепций.
img-20190715-wa0006.jpg

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Днем ранее в Екатеринбурге пропала и 15-летняя Светлана Сунгурова. У девочки тоже рыжие волосы и голубые глаза. Она была одета в фиолетовую кофту, джинсы и белые кросовки.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «В Екатеринбурге ищут 13-летнюю девочку, пропавшую на Уралмаше»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, школьники, пропажи, полиция, Уралмаш, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Деньги VS цветы жизни. Нужны ли букеты уральским учителям?
Общество
Деньги VS цветы жизни. Нужны ли букеты уральским учителям?
ЕТВ узнал мнение всех, на ком отразилась цветочная благотворительность.
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
26 июля в 19:30
С Иван Бакаидов
Гости Екатеринбурга
Антон Шагин — актёр и поэт
Антон Шагин - актёр и поэт
От Светланы Зенковой
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.