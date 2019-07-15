В жаркие выходные в Свердловской области поймали 150 пьяных водителей
18:34, 15 Июль 2019
Двадцать нарушителей попались повторно.
В самые жаркие выходные лета в Свердловской области задержали 150 пьяных водителей. Сотрудники ДПС караулили их у мест отдыха. Всем провинившимся грозят крупные штрафы и даже лишение прав. Вечером, 12 июля, в Талицком районе заметили ВАЗ, который вилял из стороны в сторону. Сотрудники ДПС потребовали остановиться, но водитель ускорился и попытался скрыться. Правда выдержать долгое преследование он не смог и в конце сдался, сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД. За рулем оказался 52-летний мужчина. Медицинское освидетельствование показало, что он пьян. Теперь водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на два года.
Во время рейда остановили 20 водителей, которые уже были замечены за пьяной ездой. Теперь им грозит уже уголовная ответственность. Еще 21 автомобилист отказался проходить тест на алкоголь. За полгода в Свердловской области по вине пьяных водителей произошло 123 ДТП. В них погибли 37 человек, еще 147 получили травмы. Жаловаться на пьяных водителей можно по номеру 269-77-00.
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