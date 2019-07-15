В жаркие выходные в Свердловской области поймали 150 пьяных водителей

В самые жаркие выходные лета в Свердловской области задержали 150 пьяных водителей. Сотрудники ДПС караулили их у мест отдыха. Всем провинившимся грозят крупные штрафы и даже лишение прав. Вечером , 12 июля , в Талицком районе заметили ВАЗ , который вилял из стороны в сторону. Сотрудники ДПС потребовали остановиться , но водитель ускорился и попытался скрыться. Правда выдержать долгое преследование он не смог и в конце сдался , сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД. За рулем оказался 52-летний мужчина. Медицинское освидетельствование показало , что он пьян. Теперь водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на два года.



