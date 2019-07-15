В Екатеринбурге впервые провели операцию на почке у новорожденного

Врачи свердловской детской клинической больницы вперве провели операцию на почке у 17-дневного ребенка. Диагноз малышу поставили еще во время внутриутробного развития, поэтому его маму направили из Краснотурьинска в Екатеринбург. После рождения ребенка обследовали и подтвердили необхрдимость операции, сообщили в департаменте информполитики региона.

За три часа врачи смогли устранить дефект почки с помощью лапароскопического вмешательства (небольшого прокола). Через два часа после операции малыша уже вернули маме. На следующий день ребенок полностью восстановился. Сегодня половину всех операций в больнице проводят без открытого хирургического вмешательства.

В апреле лапароскопическую операцию провели трехлетнему малышу.