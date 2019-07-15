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В Екатеринбурге впервые провели операцию на почке у новорожденного

15:37, 15 Июль 2019
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Фото: pixabay
Врачи ОДКБ смогли исправить патологию лапароскопическим методом.

Врачи свердловской детской клинической больницы вперве провели операцию на почке у 17-дневного ребенка. Диагноз малышу поставили еще во время внутриутробного развития, поэтому его маму направили из Краснотурьинска в Екатеринбург. После рождения ребенка обследовали и подтвердили необхрдимость операции, сообщили в департаменте информполитики региона.

За три часа врачи смогли устранить дефект почки с помощью лапароскопического вмешательства (небольшого прокола). Через два часа после операции малыша уже вернули маме. На следующий день ребенок полностью восстановился. Сегодня половину всех операций в больнице проводят без открытого хирургического вмешательства.

В апреле лапароскопическую операцию провели трехлетнему малышу.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, операция, ребенок, ОДКБ №1, Свердловская область , Екатеринбург
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