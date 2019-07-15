В Екатеринбурге следователя отправили в тюрьму за взятку в 300 тысяч
14:18, 15 Июль 2019
Мужчина будет сидеть в колонии строгого режима семь лет.
Старший следователь отдела № 2 УМВД по Екатеринбургу Денис Шафиков отправится в колонию строгого режима на семь лет за взятку. Мужчина расследовал уголовное дело о хищении денег и проводил обыски. За возврат изъятых предметов и закрытие дела сотрудник полиции попросил 300 тысяч рублей. Шафикова задержали во время передачи денег в автомобиле. Взятку обнаружили под сиденьем машины, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил следователя к семи годам лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет. Прокуратура посчитала наказание слишком мягким и обжаловала приговор. Вторая инстанция дала Денису Шафикову семь лет колонии строгого режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда.
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