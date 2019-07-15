В Екатеринбурге решили продать пентхаус с бассейном на крыше
17:20, 15 Июль 2019
За роскошную квартиру, которая занимает три этажа, придется отдать 60 миллионов.
В Екатеринбурге выставили на продажу трехэтажный пентхаус в доме на Московской, 66. Квартира с евроремонтом занимает три верхних этажа здания. На лифте обитатели жилища смогут подняться на крышу, где спроектирован бассейн и летняя веранда, говорится в объявлении на сайте N1. В квартире можно также наслаждаться панорамными окнами и созерцать город с высоты 27 этажей. За такую роскошь правда придется отдать 60, 5 миллиона рублей.
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Покупатели также могут найти в Екатеринбурге дома в императорском стиле. Например, за особняк на Красноармейской с бассейном и пятью комнатами отдыха просят всего 15 миллионов. Чуть дороже можно найти дворец в Арамили с бтльярдной и зимним садом.
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