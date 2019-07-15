В Екатеринбурге решили продать пентхаус с бассейном на крыше

Покупатели также могут

в Екатеринбурге дома в императорском стиле. Например , за особняк на Красноармейской с бассейном и пятью комнатами отдыха просят всего 15 миллионов. Чуть дороже можно найти дворец в Арамили с бтльярдной и зимним садом.