Улицы Екатеринбурга снова закроют на всю ночь ради паломников
19:20, 15 Июль 2019
Верующие пройдут путь от Храма-на-Крови до монастыря на Ганиной Яме.
Фестиваль Царские дни, посвященный гибели последнего российского императора Николая II и его семьи, снова завершится крестным ходом. В ночь на 17 июля верующие пройдут 20 километров от Храма-на-Крови до монастыря на Ганиной Яме. Для обеспечения безопасности колонны, улицы Екатеринбурга перекроют с 2:30 до 10:00. Маршрут паломников пройдет по Царской, Толмачева, проспекту Ленина, Татищева, Токарей, Халтурина, Технической через Шувакиш и до Ганиной Ямы.
Движение всех видов транспорта также будет закрыто о Царской от Николая Никонова до Первомайской, по Дзержинского от Царской до Горького, по Горького от Первомайской до Дзержинского и по Плолетарской. В этих границах будет находиться палаточный городок паломников, поэтому эти улицы закроют уже в 8:00 16 июля.
Маршрут паломников ЕТВ отметил на карте:
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В рамках Царский дней в Екатеринбурге также проходит фестиваль колокольного звона, а в ДИВСе представлена выставка икон со всего мира. В прошлом году крестный ход в Екатеиринбурге возглавил патриарх Кирилл. Корреспондент ЕТВ прошел весь путь вместе с паломниками, читайте здесь.
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