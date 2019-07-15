Улицы Екатеринбурга снова закроют на всю ночь ради паломников

Фестиваль Царские дни, посвященный гибели последнего российского императора Николая II и его семьи, снова завершится крестным ходом. В ночь на 17 июля верующие пройдут 20 километров от Храма-на-Крови до монастыря на Ганиной Яме. Для обеспечения безопасности колонны, улицы Екатеринбурга перекроют с 2:30 до 10:00. Маршрут паломников пройдет по Царской, Толмачева, проспекту Ленина, Татищева, Токарей, Халтурина, Технической через Шувакиш и до Ганиной Ямы.

Движение всех видов транспорта также будет закрыто о Царской от Николая Никонова до Первомайской , по Дзержинского от Царской до Горького , по Горького от Первомайской до Дзержинского и по Плолетарской. В этих границах будет находиться палаточный городок паломников , поэтому эти улицы закроют уже в 8:00 16 июля.