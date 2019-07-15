Трудовой мигрант пытался вывезти из Екатеринбурга три миллиона рублей

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Тем временем , в Уральском таможенном управлении отмечают , что это не единичный случай. Недавно Центральный банк РФ ввел ограничения на перевод денег в страны Центральной Азии , в том числе в Таджикистан. Теперь трудовым мигрантам нельзя переводить больше 100 тысяч рублей в месяц. Из-за этого они пытаются перевезти заработанное наличными через границу , рассказал ЕТВ начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово ( пассажирский) Дмитрий Шишкин.









Пассажира рейса Екатеринбург — Худжантгражданина Таджикистаназадержали на границепотому что в его сумке обнаружили 3,3 миллиона рублей наличнымив то время как перевозить можно до десяти тысяч долларов. При этом мужчина не смог объяснитьоткуда у него деньги. На него завели уголовное дело за контрабанду наличных.