Трудовой мигрант пытался вывезти из Екатеринбурга три миллиона рублей
14:23, 15 Июль 2019
Гражданина Таджикистана остановили на таможне в Кольцово.
Пассажира рейса Екатеринбург — Худжант, гражданина Таджикистана, задержали на границе, потому что в его сумке обнаружили 3,3 миллиона рублей наличными, в то время как перевозить можно до десяти тысяч долларов. При этом мужчина не смог объяснить, откуда у него деньги. На него завели уголовное дело за контрабанду наличных.
Тем временем, в Уральском таможенном управлении отмечают, что это не единичный случай. Недавно Центральный банк РФ ввел ограничения на перевод денег в страны Центральной Азии, в том числе в Таджикистан. Теперь трудовым мигрантам нельзя переводить больше 100 тысяч рублей в месяц. Из-за этого они пытаются перевезти заработанное наличными через границу, рассказал ЕТВ начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Дмитрий Шишкин.
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