Свердловской чиновнице отложили наказание на 14 лет из-за ребенка

Суд отложил наказание свердловской чиновнице Наталье Хохловой на 14 лет. Женщину приговорили к трем годам и девяти месяцам лишения свободы, но перенесли срок из-за грудного ребенка, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Следствие выяснило, что чиновница украла 17,3 миллиона рублей, работая в МКУ «Управление коммунального хозяйства» в Карпинске. Преступница вносила в реестры на компенсацию по оплате жилья фиктивную информацию о других людях и направляла эти сведения в банк, после чего деньги оказывались на счете Хохловой.

Чиновницу признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Она отправится в тюрьму, как только ее ребенку исполнится 14 лет. Кроме того, женщине придется выплатить 17,3 миллиона рублей.