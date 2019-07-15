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Свердловской чиновнице отложили наказание на 14 лет из-за ребенка

12:22, 15 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Женщине назначили три года и девять месяцев тюрьмы за мошенничество, но она попадет в нее, когда подрастет ее малыш.

Суд отложил наказание свердловской чиновнице Наталье Хохловой на 14 лет. Женщину приговорили к трем годам и девяти месяцам лишения свободы, но перенесли срок из-за грудного ребенка, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Следствие выяснило, что чиновница украла 17,3 миллиона рублей, работая в МКУ «Управление коммунального хозяйства» в Карпинске. Преступница вносила в реестры на компенсацию по оплате жилья фиктивную информацию о других людях и направляла эти сведения в банк, после чего деньги оказывались на счете Хохловой.

Чиновницу признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Она отправится в тюрьму, как только ее ребенку исполнится 14 лет. Кроме того, женщине придется выплатить 17,3 миллиона рублей.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, деньги, прокуратура Свердловской области, дети, мошенничество, Екатеринбург, Свердловская область
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