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Во вторник в Свердловскую область придут грозы и сильный ветер

15:31, 15 Июль 2019
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Фото: pixabay
Водителей просят быть осторожнее на трассах.

Свердловских водителей предупреждают о ливнях и грозах завтра, 16 июля. Ветер на трассах поднимется до 22-27 метров в секунду. Автомобилистов просят быть осторожнее, не ехать слишком близко друг к другу и соблюдать разрешенную скорость, сообщили ЕТВ в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Если вы попали во внештатную ситуацию на федеральных трассах УрФО, звоните по круглосуточному бесплатному номеру диспетчерам «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06.

Напомним, на этой неделе жара немного спадет. Самое пекло будет днем в понедельник. Затем воздух остынет на восемь-девять градусов. Прогноз погоды на пять дней вы можете прочитать здесь.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Свердловская область , гроза, непогода, ветер, Уралуправтодор
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