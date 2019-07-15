Свердловчанка отсудила у дорожников 80 тысяч за канаву

Жительница Нижнего Тагила отсудила у фирмы «Уралстроймонтаж» 80 тысяч рублей за яму на дороге. В августе 2018 года она попала в аварию на пути домой. Было темно, поэтому свердловчанка не заметила канаву и попала в нее. В итоге ее автомобиль Lada Granta перевернулся, сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда.

Ущерб оценили в 62,6 тысячи рублей. Пострадавшая обратилась в суд и попросила взыскать с компании «Уралстроймонтаж» эту сумму и еще расходы на эксперта, госпошлину, юриста и прочее. Тагилстроевский районный суд удовлетворил иск, но ответчик не согласился с ним и подал апелляцию. «Уралстроймонтаж» пытался доказать, что автоледи превысила скорость — она ехала 30 километров в час вместо 20 разрешенных.

Вторая инстанция отклонила жалобу, выяснив, что на аварийном участке можно было ехать со скоростью 40 километров в час. Ограничения в 20 километров были дальше места опрокидывания. Поэтому женщине возместят 80 тысяч рублей.