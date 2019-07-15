Свердловчанин лишился грязного автомобиля за долги

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Суд постановил забрать у должника залоговый автомобиль , элитный внедорожник Range Rover. Приставы добрались к мужчине как раз в тот день , когда он выгнал машину за ограду дома , чтобы помыть ее.





Автомобиль арестовали , но оставили должнику на ответственное хранение — если он заплатит по долгам , то ему оставят внедорожник.

Приставы Белоярского районного отдела пришли к местному жителюкоторый задолжал 1,4 миллиона рублей кредитной организации. Выплачивать эту сумму мужчина не торопилсяна это его не мог вдохновить даже запрет на выезд за границу.