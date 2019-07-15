Свердловчанин лишился грязного автомобиля за долги
13:01, 15 Июль 2019
Житель Белоярского не выплатил банку кредит.
Приставы Белоярского районного отдела пришли к местному жителю, который задолжал 1,4 миллиона рублей кредитной организации. Выплачивать эту сумму мужчина не торопился, на это его не мог вдохновить даже запрет на выезд за границу.
Суд постановил забрать у должника залоговый автомобиль, элитный внедорожник Range Rover. Приставы добрались к мужчине как раз в тот день, когда он выгнал машину за ограду дома, чтобы помыть ее.
Автомобиль арестовали, но оставили должнику на ответственное хранение — если он заплатит по долгам, то ему оставят внедорожник.
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Фото: УФССП по Свердловской области
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