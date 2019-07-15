Приставы стрясли 670 тысяч с уральского завода для оренбуржцев
10:38, 15 Июль 2019
Деньги потратили на выплату задержанных зарплат.
Свердловское предприятие по производству шин задолжало оренбурскому заводу 670 тысяч рублей. Судебные приставы навестили должников и помогли взыскать всю сумму. Хотя взыскатель тоже оказался должником: на Оренбуржском заводе не выплачивали зарплату рабочим, сообщили в пресс-службе свердловского УФССП. Так что 670 тысяч потратили именно на оплату труда людей.
Недавно судебные приставы арестовали у строительного предприятия Екатеринбурга Lexus LX450D за долг в 12 миллионов рублей. Фирма не платила налоги, не перечисляла деньги в Пенсионный фонд. Кроме того, строительное предприятие не рассчиталось с Невельским морским торговым портом и деревообрабатывающим заводом. По данным Росреестра, предприятие-должник не владело имуществом, которое можно было арестовать. Но приставы выяснили, что у организации есть Lexus, который она спрятала на парковке одного из офисов в Екатеринбурге. Его и забрали в счет долга.
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