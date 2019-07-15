Приставы стрясли 670 тысяч с уральского завода для оренбуржцев

Свердловское предприятие по производству шин задолжало оренбурскому заводу 670 тысяч рублей. Судебные приставы навестили должников и помогли взыскать всю сумму. Хотя взыскатель тоже оказался должником: на Оренбуржском заводе не выплачивали зарплату рабочим , сообщили в пресс-службе свердловского УФССП. Так что 670 тысяч потратили именно на оплату труда людей.



