Полицейские ищут екатеринбурженку с украденными миллионами

Полиция Екатеринбурга ищет 48-летнюю Ольгу Хорошун, которая заняла у 15 знакомых деньги на покупку недвижимости и бесследно исчезла. Всего женщина украла у людей 160 миллионов рублей, сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Полицейские установили, что екатеринбурженка покинула уральскую столицу вместе с мужем и сыном еще в мае.

Если вы знаете, где находится Ольга Хорошун, или являетесь пострадавшим, звоните в органы внутренних дел по телефонам: (343)294-14-94 либо 02.