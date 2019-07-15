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Полицейские ищут екатеринбурженку с украденными миллионами

10:06, 15 Июль 2019
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Фото: pixabay
Женщина заняла деньги у 15 знакомых на покупку недвижимости, а потом скрылась.

Полиция Екатеринбурга ищет 48-летнюю Ольгу Хорошун, которая заняла у 15 знакомых деньги на покупку недвижимости и бесследно исчезла. Всего женщина украла у людей 160 миллионов рублей, сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Полицейские установили, что екатеринбурженка покинула уральскую столицу вместе с мужем и сыном еще в мае.

Если вы знаете, где находится Ольга Хорошун, или являетесь пострадавшим, звоните в органы внутренних дел по телефонам: (343)294-14-94 либо 02.

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Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, кража, деньги, УМВД по Екатеринбургу, Свердловская область , Екатеринбург
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