Первая пара бездомных собак в Екатеринбурге вернулась на остров Баран
13:12, 15 Июль 2019
Добрых животных начали возвращать на улицы с чипом и биркой.
В Екатеринбурге на ВИЗе, в районе острова Баран, выпустили пару бездомных собак с чипом и биркой. По новым правилам, животных, которые находятся в пункте кратковременного содержания, не отстреливают и не усыпляют. В течение месяца с ними работают кинологи и врачи: собакам ставят прививки, стерилизуют и вешают на ухо бирку с порядковым номером и годом отлова. Если животное не проявляют агрессии, то его выпускают в тот район, где его и поймали. В большинстве случаев это окраины города.
Двух собак, которых показали журналистам уже вылечили и вернули в Верх-Исетский район, возле острова Баран. Но уходить от людей они не очень хотели.
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Сейчас в пункте кратковременного содержания находится 45 собак. До конца года на их лечение и содержание должны потратить 35 миллионов рублей. К следующему году сумму планируют увеличить, когда появится статистика по количеству бездомных животных. Все желающие могут не дожидаться, пока собак отпустят на улицу, а взять их себе прямо в ПКС. Большинство псов любят людей, кто-то раньше был домашним. К сожалению, жители берут себе таких животных неохотно — около десяти за полгода.
Агрессивных собак на улицы выпускать не могут. По правилам, их должны содержать в приютах, пока они не скончаются от естественных причин.
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