Первая пара бездомных собак в Екатеринбурге вернулась на остров Баран

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Двух собак , которых показали журналистам уже вылечили и вернули в Верх-Исетский район , возле острова Баран. Но уходить от людей они не очень хотели.

В Екатеринбурге на ВИЗев районе острова Баранвыпустили пару бездомных собак с чипом и биркой. По новым правиламживотныхкоторые находятся в пункте кратковременного содержанияне отстреливают и не усыпляют. В течение месяца с ними работают кинологи и врачи: собакам ставят прививкистерилизуют и вешают на ухо бирку с порядковым номером и годом отлова. Если животное не проявляют агрессиито его выпускают в тот районгде его и поймали. В большинстве случаев это окраины города.