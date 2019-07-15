Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

На возможном месте стройки храма святой Екатерины появился арт-объект

09:26, 15 Июль 2019
photo_2019-07-15_09-16-03.jpg
Фото: официальная группа фестиваля «Карт-бланш» во «ВКонтакте»
Участники фестиваля «Карт-бланш» установили на Фурманова — Белинского надпись «Смерть».
На одной из возможных площадок для строительства храма святой Екатерины появилась надпись «Смерть». Арт-объект установили на пустыре на пересечении улиц Фурманова и Белинского в рамках нелегального граффити-фестиваля «Карт-бланш». Фотография появилась в его официальной группе во «ВКонтакте».

Надпись сделал пермский художник Aleksei ilkaif. До этого он поменял в известной надписи на берегу Камы «Счастье не за горами» первое слово на слово «смерть». «Прежде всего это моя дань уважения Смерти ибо Смерть является важнейшей частью Мира любого живого существа», — сказал тогда художник. Тема смерти часто фигурирует в его творчестве.

Как долго простоит этот арт-объект, неизвестно. Все работы на «Карт-бланш» сделаны нелегально, а сам фестиваль создавался в противовес одобренной властями «Стенограффии».

Пустырь на Фурманова — Белинского называют одним из мест-фаворитов для строительства храма святой Екатерины. С предыдущей локацией, в сквере на Октябрьской площади, инвесторам пришлось расстаться после восьмидневных протестов в мае 2019 года. ЕТВ подробно рассказывал о том, что происходило:
Парк как надо
Разбираемся, в чем секрет успешных архитектурных концепций
Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Марина Сухогузова
Что вы думаете о материале «На возможном месте стройки храма святой Екатерины появился арт-объект»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Скверная история, Екатеринбург, фестиваль, Карт Бланш, художники, храм Святой Екатерины
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Эффект протеста
Городские истории
Эффект протеста
ЕТВ собрал истории о том, как городские протесты заставляли власть менять решения.
Гости Екатеринбурга
Антон Шагин — актёр и поэт
Антон Шагин - актёр и поэт
От Светланы Зенковой
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
26 июля в 19:30
С Иван Бакаидов