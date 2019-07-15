На возможном месте стройки храма святой Екатерины появился арт-объект
09:26, 15 Июль 2019
Участники фестиваля «Карт-бланш» установили на Фурманова — Белинского надпись «Смерть».
На одной из возможных площадок для строительства храма святой Екатерины появилась надпись «Смерть». Арт-объект установили на пустыре на пересечении улиц Фурманова и Белинского в рамках нелегального граффити-фестиваля «Карт-бланш». Фотография появилась в его официальной группе во «ВКонтакте».
Надпись сделал пермский художник Aleksei ilkaif. До этого он поменял в известной надписи на берегу Камы «Счастье не за горами» первое слово на слово «смерть». «Прежде всего это моя дань уважения Смерти ибо Смерть является важнейшей частью Мира любого живого существа», — сказал тогда художник. Тема смерти часто фигурирует в его творчестве.
Как долго простоит этот арт-объект, неизвестно. Все работы на «Карт-бланш» сделаны нелегально, а сам фестиваль создавался в противовес одобренной властями «Стенограффии».
Пустырь на Фурманова — Белинского называют одним из мест-фаворитов для строительства храма святой Екатерины. С предыдущей локацией, в сквере на Октябрьской площади, инвесторам пришлось расстаться после восьмидневных протестов в мае 2019 года. ЕТВ подробно рассказывал о том, что происходило:
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