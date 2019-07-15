Мост, созданный руками свердловчан, воспели в стихах
14:02, 15 Июль 2019
Жители Филькино починили переправу не дожидаясь чиновников.
Жители села Филькино в Серовском районе починили мост через Какву, который смыло в 2018 году. После возбуждения уголовного дела о халатности, власти организовали лодочную переправу. Однако вода к этому времени уже спала, поэтому жители решили построить мост сами. Деньги собирали у односельчан, а работу выполнили местные мужчины. Жительница Филькино Анастасия Пристав даже воспела новый мост в стихах, припомнив, что деньги на стелу, посвященную любви городу нашли быстрее, чем на мост. Об этом она написала на своей странице во «ВКонтакте»
Год просили «Постройте нам мост»!
В бюджете нет денег, вот парадокс
На стелу быстро 3 ляма нашли
На мост 10 лямов ни как ни найти
Собрали все силы селом мы в кулак
Построили мост и стела у нас
«Спасибо большое» Серовская власть
За то, что вам нас, народ, не понять!
В бюджете нет денег, вот парадокс
На стелу быстро 3 ляма нашли
На мост 10 лямов ни как ни найти
Собрали все силы селом мы в кулак
Построили мост и стела у нас
«Спасибо большое» Серовская власть
За то, что вам нас, народ, не понять!
Из-за разрушенного моста свердловский следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. Не обеспечив жителей переправой, власти нарушили их права на пользование медицинскими и транспортными услугами. Сейчас ищут ответственных за содержание моста. До этого мост на свои деньги починили жители Серова.
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