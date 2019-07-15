Мост, созданный руками свердловчан, воспели в стихах

Жители села Филькино в Серовском районе починили мост через Какву , который смыло в 2018 году. После возбуждения уголовного дела о халатности , власти организовали лодочную переправу. Однако вода к этому времени уже спала , поэтому жители решили построить мост сами. Деньги собирали у односельчан , а работу выполнили местные мужчины. Жительница Филькино Анастасия Пристав даже воспела новый мост в стихах , припомнив , что деньги на стелу , посвященную любви городу нашли быстрее , чем на мост. Об этом она написала на своей странице во « ВКонтакте»







Год просили « Постройте нам мост»!

В бюджете нет денег , вот парадокс

На стелу быстро 3 ляма нашли

На мост 10 лямов ни как ни найти

Собрали все силы селом мы в кулак

Построили мост и стела у нас

« Спасибо большое» Серовская власть

За то , что вам нас , народ , не понять!





