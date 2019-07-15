Куйвашев попросил идеолога «Ночи музыки» сделать фестиваль Универсиады
12:35, 15 Июль 2019
Согласится ли на предложение губернатора Евгений Горенбург, неизвестно.
Евгений Куйвашев встретился с главным идеологом Ural Music Night Евгением Горенбургом и предложил помощь в организации в 2020 году. По словам губернатора, нужно согласовать действия полиции, медиков и мэрии, чтобы сделать мероприятие комфортным для зрителей. В этом году, напомним, организаторам пришлось отменить концерты хедлайнеров, так как не сумели справиться с толпой. Кроме того, горожане жаловались на отсутствие туалетов и мусорных контейнеров.
Также Евгений Куйвашев предложил Евгению Горенбургу организовать молодежный фестиваль во время Универсиады в 2023 году:
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Это будет «фишка» нашей Универсиады, сделает ее более запоминающейся и раздвинет границы мероприятия, позволит вовлечь в Универсиаду всех горожан и гостей Екатеринбурга, а не только болельщиков.
О реакции Евгения Горенбурга на это предложение пока ничего неизвестно.
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