Куйвашев попросил идеолога «Ночи музыки» сделать фестиваль Универсиады

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Также Евгений Куйвашев предложил Евгению Горенбургу организовать молодежный фестиваль во время Универсиады в 2023 году:

Евгений Куйвашев встретился с главным идеологом Ural Music Night Евгением Горенбургом и предложил помощь в организации в 2020 году. По словам губернаторанужно согласовать действия полициимедиков и мэриичтобы сделать мероприятие комфортным для зрителей. В этом годунапомниморганизаторам пришлось отменить концерты хедлайнеровтак как не сумели справиться с толпой. Кроме тогогорожане жаловались на отсутствие туалетов и мусорных контейнеров.