Аэровокзал Кольцово отремонтируют к Универсиаде-2023

Аэровокзал Кольцово реконструируют к Универсиаде-2023. Здесь сделают единую зону регистрации для внутренних и международных рейсов, увеличат зону обслуживания для пассажиров внутренних рейсов, разработают новую систему досмотра и выдачи багажа, сообщили ЕТВ в пресс-службе екатеринбургского аэропорта.

На привокзальной площади станет больше въездных и выездных групп, улучшится парковка и сервис обслуживания автомобилей. Благодаря этому увеличится пропускная способность аэровокзала.

Напомним, 2 июля объявили победителя в борьбе за проведение Универсиаду-2023. Им стал Екатеринбург. ЕТВ разговаривал с жителями города о том, что дадут летние студенческие игры уральской столице. Подробности по ссылке.