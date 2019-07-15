Аэровокзал Кольцово отремонтируют к Универсиаде-2023
13:29, 15 Июль 2019
В воздушной гавани появится единая зона регистрации для внутренних и международных рейсов, изменится система досмотра багажа и многое другое.
Аэровокзал Кольцово реконструируют к Универсиаде-2023. Здесь сделают единую зону регистрации для внутренних и международных рейсов, увеличат зону обслуживания для пассажиров внутренних рейсов, разработают новую систему досмотра и выдачи багажа, сообщили ЕТВ в пресс-службе екатеринбургского аэропорта.
На привокзальной площади станет больше въездных и выездных групп, улучшится парковка и сервис обслуживания автомобилей. Благодаря этому увеличится пропускная способность аэровокзала.
Напомним, 2 июля объявили победителя в борьбе за проведение Универсиаду-2023. Им стал Екатеринбург. ЕТВ разговаривал с жителями города о том, что дадут летние студенческие игры уральской столице. Подробности по ссылке.
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