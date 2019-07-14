Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

В Свердловской области синоптики обещают грозы и град

14:05, 14 Июль 2019
hail-1614239_960_720.jpg
Фото: pixabay
МЧС просит уральцев быть осторожнее.

Синоптики обещают сильные дожди в Свердловской области. Завтра, 15 июля, будут грозы и крупный град. Ветер поднимется до 25 метров в секунду, пишет МЧС в SMS-рассылке. Спасатели просят уральцев быть бдительнее и не рисковать здоровьем во время непогоды.

Безумные истории Рене Мартена
Как Екатеринбург стал самым музыкальным городом, рассказывает Рене Мартен.
fa7jtt40fpe.jpg

Фото: скриншот SMS-рассылки

Если гроза застала вас врасплох на улице, прячьтесь в подземном переходе или подъезде. Главное, не укрывайтесь от шквалистого ветра около стен домов, крыш, балконов, остановок, рекламных щитов и других предметов, которые могут на вас упасть. О происшествиях сообщайте по телефонам: 101 и 112.

Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «В Свердловской области синоптики обещают грозы и град»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, предупреждение, МЧС, непогода, град, гроза, Екатеринбург, Свердловская область
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
26 июля в 19:30
С Иван Бакаидов
Гости Екатеринбурга
Антон Шагин — актёр и поэт
Антон Шагин - актёр и поэт
От Светланы Зенковой
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.