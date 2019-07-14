В Свердловской области синоптики обещают грозы и град

Если гроза застала вас врасплох на улице, прячьтесь в подземном переходе или подъезде. Главное, не укрывайтесь от шквалистого ветра около стен домов, крыш, балконов, остановок, рекламных щитов и других предметов, которые могут на вас упасть. О происшествиях сообщайте по телефонам: 101 и 112.