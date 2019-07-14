В Свердловской области синоптики обещают грозы и град
14:05, 14 Июль 2019
МЧС просит уральцев быть осторожнее.
Синоптики обещают сильные дожди в Свердловской области. Завтра, 15 июля, будут грозы и крупный град. Ветер поднимется до 25 метров в секунду, пишет МЧС в SMS-рассылке. Спасатели просят уральцев быть бдительнее и не рисковать здоровьем во время непогоды.
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Фото: скриншот SMS-рассылки
Если гроза застала вас врасплох на улице, прячьтесь в подземном переходе или подъезде. Главное, не укрывайтесь от шквалистого ветра около стен домов, крыш, балконов, остановок, рекламных щитов и других предметов, которые могут на вас упасть. О происшествиях сообщайте по телефонам: 101 и 112.
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