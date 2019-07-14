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В Свердловской области из-за таблички Никсону задержали пенсионера

11:10, 14 Июль 2019
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Фото: Facebook Сергея Зыкова
Петр Кикилык хотел напомнить жителям Дегтярска о том, что 37 президент США посещал их город. Но задумку не оценили.

Полицейские задержали в Дегтярске 75-летнего пенсионера Петра Кикилыка за то, что он собирался установить табличку 37 президенту США Ричарду Никсону. Дело в том, что в 20 веке на медном руднике Дегтярска по концессии работали иностранные компании. Родители Никсона приехали на рудник как представители фирмы Lena Goldfields и взяли с собой сына. Именно об этом визите и хотел напомнить жителям города Петр Кикилык.

О задержании мужчины на странице в Facebook сообщил правозащитник Сергей Зыков. Пенсионер хотел установить табличку на здание бывшего рудоуправления, но администрация выступила против. На место приехали сотрудники МВД.

На свердловчанина составили протокол по статье 20.2 КоАП «Нарушение правил проведения митингов, шествий и других публичных мероприятий». Решение по этому инциденту вынесет Ревдинский городской суд.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Свердловская область , пенсионер, задержание, МВД, табличка, Дегтярск
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