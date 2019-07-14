«Пельмень» Исаев рванул на «Форт Боярд» ради денег для Фонда Шипулина

Автор шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев отправился на «Форд Боярд», чтобы выиграть деньги для Фонда Шипулина. Об этом он сообщил в сторис в Instagram. «Ну, что ж, друзья. Вот и началось наше увлекательное путешествие на „Форт Боярд“. Мы полны решимости выиграть деньги для Фонда Шипулина и Егора Бычкова. Вперед!» — рассказал Исаев в видеоролике.

Также юморист выложил на странице в Instagram пост, в котором поделился впечатлениями. «Было по-настоящему круто, страшно, азартно! В другом месте мы бы 100% на это не решились… Каждый преодолел свою фобию, каждый был уверен, что не примет участия в задании, которое он боится больше всего…» — написал Сергей Исаев. Но о результатах игры так и не сообщил, добавив, что зрители узнают их осенью.