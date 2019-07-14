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«Пельмень» Исаев рванул на «Форт Боярд» ради денег для Фонда Шипулина

10:35, 14 Июль 2019
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Фото: Instagram Сергея Исаева
Выигрыш планируют отдать благотворительной организации.

Автор шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев отправился на «Форд Боярд», чтобы выиграть деньги для Фонда Шипулина. Об этом он сообщил в сторис в Instagram. «Ну, что ж, друзья. Вот и началось наше увлекательное путешествие на Форт Боярд“. Мы полны решимости выиграть деньги для Фонда Шипулина и Егора Бычкова. Вперед!» — рассказал Исаев в видеоролике.

Также юморист выложил на странице в Instagram пост, в котором поделился впечатлениями. «Было по-настоящему круто, страшно, азартно! В другом месте мы бы 100% на это не решились… Каждый преодолел свою фобию, каждый был уверен, что не примет участия в задании, которое он боится больше всего…» — написал Сергей Исаев. Но о результатах игры так и не сообщил, добавив, что зрители узнают их осенью.

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Было по-настоящему круто,страшно, азартно! В другом месте мы бы 100% на это не решились...каждый преодолел свою фобию..каждый был уверен, что не примет участия в задании, которое он боится больше всего... НО на то он и Форт..место, где каждый переступает через себя для общей победы! Мы сражались за фонд @fondshipulina и фонд @bychkovegor По фото вы поймете что борьба была суровой!Когда нибудь,когда можно будет приоткрыть все тайны, я напишу много и подробно;) А пока так! Команда «Уральских Пельменей» - наша замечательная и отчаянная пятерка приняла участие в возродившемся популярном приключенческом телешоу «Форт Боярд. Возвращение». Невероятные испытания позади, адреналин, буря эмоций и незабываемые впечатления получены! Результаты оставим в секрете, всё увидите осенью в эфире на канале СТС( @tv_ctc )! Но о том, как проходили съёмки, немного покажу (с разрешения канала СТС) Спасибо большое @vmurugov @isaevsergey @ershovsergey1 @ilana7788 @_iriskiss_kiss @pereFourasF2 #fortboyard #ФортБоярдСТС #СТС #УральскиеПельмени #СергейИсаев #СергейЕршов #МаксимЯрица #ИланаЮрьева #ИринаИсаева

Публикация от Исаев Сергей (@isaevsergey)

«Форд Боярд» — это приключенческое телешоу, которое выходит на СТС. Сначала появилась французская версия, а уже потом русская. Наш вариант телеигры выпустили впервые в 1998 году. В русской версии есть четыре этапа: испытания, совет теней, приключения и сокровищница. В 2019 году ведущим шоу стал фронтмен «Ленинграда» Сергей Шнуров.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Фонд Шипулина, Уральские пельмени, телешоу , Форд Боярд, Екатеринбург, Сергей Исаев
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