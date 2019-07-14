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На болельщиков «Уфы» напали перед матчем с «Уралом»

10:07, 14 Июль 2019
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Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Накануне екатеринбуржцы обыграли соперников со счетом 3:2.

Болельщиков «Уфы» избили накануне, 13 июля, перед матчем с «Уралом». Как пишет Pro Sport Story, 16 гостей прогуливались до начала встречи возле Центрального стадиона в Екатеринбурге. Неожиданно на них напала группа из 50 человек. Болельщики «Уфы» дали отпор и забаррикадировались в ближайшем кафе. Пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых рассказал ЕТВ, что в отношении одного нашего болельщика составили административный протокол. После матча гости уехали.

Футболисты открыли новый сезон. В первом туре Российской Премьер-Лиги «Урал» обыграл «Уфу» со счетом 3:2. На 14 минуте Эрик Бикфалви сделал точный удар головой и принес один гол в копилку нашей команды. Во втором тайме он же оформил дубль. До середины второго тайма игра шла под диктовку команды Дмитрия Парфенова, но на 76 минуте соперники сократили расставание — 2:1. Спустя еще пять минут полузащитник «Урала» Юрий Бавин вышел один на один с голкипером и увеличил преимущество екатеринбуржцев.

Затем в нашей штрафной назначили пенальти, и «Уфа» забила в ворота «Урала» второй мяч. Но после этого гости не смогли реализовать ни один гол. Следующий матч состоится дома 21 июня в 16:00. Во втором туре РПЛ «Урал» сыграет с «Ахматом».

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, драка, болельщики, футбол, ФК "Урал", Екатеринбург
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