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Екатеринбуржцы заполонили запрещенные для купания водоемы

16:34, 14 Июль 2019
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Фото: pixabay
На опасных для отдыха пляжах нет свободных мест.

Екатеринбуржцы отправились поближе к городским водоемам. Несмотря на то, что в столице Урала спасатели не одобрили ни один пляж, отдыхающих там настолько много, что яблоку негде упасть. Толпы народа осели на Верх-Исетском пруду. Люди приходят на водоем с палатками. Похожая ситуация на пляже около отеля «Рамада». Там любители солнца и воды заняли оба берега. Посмотрите сами:

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Фото: ЕТВ

Эти выходные в Екатеринбурге выдались очень жаркими. Температура воздуха поднялась выше +30 градусов. Спасением от жары стала только вода. Но купаться во многих водоемах нельзя. В Свердловской области спасатели одобрили только пять пляжей: «Кемпинг» на пруду в поселке Хрустальном, зоны для купания у санаториев «Озеро Глухое» и «Гранатовая бухта», базы отдыха «Сосновый бор» и Верх-Нейвинский пруд.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, отдых, водоемы, пляж, лето, Екатеринбург
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