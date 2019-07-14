Екатеринбуржцы заполонили запрещенные для купания водоемы
Екатеринбуржцы отправились поближе к городским водоемам. Несмотря на то, что в столице Урала спасатели не одобрили ни один пляж, отдыхающих там настолько много, что яблоку негде упасть. Толпы народа осели на Верх-Исетском пруду. Люди приходят на водоем с палатками. Похожая ситуация на пляже около отеля «Рамада». Там любители солнца и воды заняли оба берега. Посмотрите сами:
Фото: ЕТВ
Эти выходные в Екатеринбурге выдались очень жаркими. Температура воздуха поднялась выше +30 градусов. Спасением от жары стала только вода. Но купаться во многих водоемах нельзя. В Свердловской области спасатели одобрили только пять пляжей: «Кемпинг» на пруду в поселке Хрустальном, зоны для купания у санаториев «Озеро Глухое» и «Гранатовая бухта», базы отдыха «Сосновый бор» и Верх-Нейвинский пруд.