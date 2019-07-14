Екатеринбуржцы заполонили запрещенные для купания водоемы

Екатеринбуржцы отправились поближе к городским водоемам. Несмотря на то, что в столице Урала спасатели не одобрили ни один пляж, отдыхающих там настолько много, что яблоку негде упасть. Толпы народа осели на Верх-Исетском пруду. Люди приходят на водоем с палатками. Похожая ситуация на пляже около отеля «Рамада». Там любители солнца и воды заняли оба берега. Посмотрите сами: