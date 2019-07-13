Православные Урала ответили «городу бесов» на языке медиа

Наверняка, найдутся читатели, которые скажут: верующие ошибаются, «искажают исторические факты» и «вообще достали». Но здесь важно учесть, к кому обращаются православные. В ролике нет полемики с теми, что считает себя жителями «города бесов», потому что полемика с ними не нужна. Видео рассчитано на иную аудиторию. На тех, кому не нравится ассоциировать себя с «городом бесов», но кто в то же время нуждается в ответе на вопрос «а кто я, а кто мы?». И православные этот ответ дают. Начинают играть на поле поиска и обретения идентичности, брендов и смыслов.

Так, например, в рамках фестиваля «Царские дни», в зале Храма-на-Крови открывается выставка-трилогия «В честь святой Екатерины», в которой рассказывается о ней самой, ее связи с домом Романовых и Екатеринбургом.

«Как мне думается, главный городской вопрос на сегодня, это что же для нас является мифом основания. После бесславной кончины СССР этот вопрос встал перед новой Россией, но еще не решился. В отсутствии генерального обостряется и проблема осознания локальных. Наш Екатеринбург не исключение. Сторона постмодерна в лице Семена Чиркова и ЕТВ недавно размышляла об этом в терминах символического капитала и местной идентичности. Но по сути это те же размышления о духовных покровителях и мифах основания, только в профиль. Ну а наша выставка-трилогия — это в анфас и на более обширном историческом материале. Получилось, как в поговорке, „от Адама до Потсдама“ — попытка поговорить в том числе и с постмодернистами о таких сложных социальных практиках, как почитание святых», — написала в своём фэйсбуке создательница Православного музея Оксана Иванова





Стоит сказать, что и видеоролик о святой Екатерине в соцсетях, и посвященная ей выставка в Храме-на-Крови— это только первые ласточки православной кампании по продвижению образа покровительницы Екатеринбурга. Издание Znak.com приводит слова первого проректора Уральского государственного архитектурно-художественного университета Софьи Хабибуллиной, которая предлагает организовать конкурс студенческих работ «Град святой Екатерины: образ небесной покровительницы города» под хэштегом «Мой город — мой храм».

«События, которые пережил наш город, показали всем, как важно понимание образа небесной покровительницы и долговременное позиционирование этого образа. Цель — не только воплощение образа святой Екатерины, но и актуализация воплощения этого образа», — цитирует Znak.com Софью Хабибуллина.

Создатель фестиваля «Стенограффия» Евгений Фатеев также поддержал идею продвижения образа святой Екатерины в массы. На днях в ДИВСе, где собрались православные активисты, он заявил, что действовать в этом направлении можно еще агрессивнее.

«Екатерина — это хороший материал для айдентики. Город — это символическое поле, и здесь нельзя действовать в логике расслабленности. Я очень надеюсь, что сегодня будет „не западло“ при реализации проекта „святая Екатерина“ делать брендинг, работать с разными целевыми аудиториями. „Не западло“ будет использовать ее как маскот — тем более что она не стара, и это было бы здорово», — приводит Znak.com слова Евгения Фатеева.

Показательно, что резковатый Евгений Фатеев назвал ситуацию, которая сложилось в поле самосознания екатеринбуржцев и способов позиционирования себя миру, не иначе как «символической войной».

Что ж, если так, если гуру уральской айдетики прав, то «символическая война» — лучшая из всех войн, которые могут случиться в Екатеринбурге. Хотя бы потому что благодаря этому противостоянию еще больше горожан задумаются над вопросом: «Кто мы, чем отличаемся от жителей других миллионников?»

И задумавшись, получат несколько вариантов ответа на выбор. А также возможность создать свой.





