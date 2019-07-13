А по-русски? В Екатеринбурге переводят язык современного искусства
Составлять словарь взялись медиаторы биеннале, первым делом расшифровав два этих понятия. Медиатор — это больще чем экскурсовод, это посредник между зрителем и произведением современного искусства, художником. Он не столько рассказывает о смысле работы, сколько в режиме диалога позволяет посетителю выставки найти какие-то свои личные ключи для понимания того, что он видит. А биеннале — художественная выставка, фестиваль, проходящий раз в два года.
Не совсем понятный, казалось бы нарочито переусложненный «про жаргон» в язык деятелей современного искусства, кураторов, а потом и художников начал проникать примерно с 60-х годов прошлого века. С того времени, когда само искусство стало институтом человеческой культуры (наряду с образованием, наукой), что породило бюрократию и специфический канцелярит.
Составляя «словарь для журналистов и простых людей» медиаторы нарочито отказались от серьезного академического подхода, старясь говорить как можно проще и с юмором.
Уважаемые читатели, если у вас есть термины в сфере современного искусства, которые вы не понимаете, не стесняйтесь признаться в этом. Это нормально. Более того, было бы неплохо, если бы не держали свое недоумение в себе, а зашли в неформальный инстаграм медиаторов Уральской индустриальной биеннале и спросили бы там напрямую: «Есть словечко одно. Все вы так говорите. Но как это по-русски?».