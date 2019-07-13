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А по-русски? В Екатеринбурге переводят язык современного искусства

19:04, 13 Июль 2019
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Фото: Уральский филиал ГЦСИ
Специально к Уральской индустриальной биеннале при ГЦСИ запустили проект составления словаря, чтобы каждому было понятно, о чем идет речь.
Перед Уральской индустриальной биеннале журналисты (а следом и читатели) сталкиваются с проблемой: кураторы и художники, объясняя смысл работ, говорят слишком «заумно», пересыпая свою речь специфическими терминами. Эти деятели говорят на особом «птичьем» языке, специфическом канцелярите. Поэтому, чтобы стать ближе к народу, в Уральском филиале Государственного центра современного искусства начали разрабатывать словарь, переводящий непонятные слова с русского на русский.
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Составлять словарь взялись медиаторы биеннале, первым делом расшифровав два этих понятия. Медиатор — это больще чем экскурсовод, это посредник между зрителем и произведением современного искусства, художником. Он не столько рассказывает о смысле работы, сколько в режиме диалога позволяет посетителю выставки найти какие-то свои личные ключи для понимания того, что он видит. А биеннале — художественная выставка, фестиваль, проходящий раз в два года.

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БИЕННАЛЕ - (лат. bis «дважды» + annuus «год») выставка современного искусства, проходящая регулярно раз в два года. Знатоки латыни непременно обратят внимание на «Бис» и «Анус» в названии. Мы же в эту сторону не пойдём, а назовём выставку более понятным нам термином «двухлетка», по аналогии с советскими «пятилетками», ведь Госплан по окультуриванию - это вам не шутки. ⠀ Автор: @syoma_komlev Читает: @agnijan ⠀ #словарьбиеннале #уральскаябиеннале2019 #биеннале2019

Публикация от Биеннале — это что? (@biennale_eto_chto)

Не совсем понятный, казалось бы нарочито переусложненный «про жаргон» в язык деятелей современного искусства, кураторов, а потом и художников начал проникать примерно с 60-х годов прошлого века. С того времени, когда само искусство стало институтом человеческой культуры (наряду с образованием, наукой), что породило бюрократию и специфический канцелярит.

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ИНСТИТУЦИЯ - то же, что ОРГАНИЗАЦИЯ. Однако слово ИНСТИТУЦИЯ в отношении ОРГАНИЗАЦИЙ, связанных с современным искусством, судя по всему, обладает магическим качеством, эффектом заклинания. Единственное действие которого как раз и заключается в том, что ОРГАНИЗАЦИЯ, как по волшебству, в ИНСТИТУЦИЮ превращается. ⠀ Институция также может означать совокупность норм, правил, запретов и канонов, которых в свободном и независимом современном искусстве, как известно, вагон и маленькая тележка. ⠀ Автор: @syoma_komlev Читает: @mafald_a ⠀ #словарьбиеннале #уральскаябиеннале2019 #биеннале2019

Публикация от Биеннале — это что? (@biennale_eto_chto)

Составляя «словарь для журналистов и простых людей» медиаторы нарочито отказались от серьезного академического подхода, старясь говорить как можно проще и с юмором.

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Напомним, Уральская индустриальная биеннале пройдет в Екатеринбурге с 10 сентября по 1 декабря 2019 года. Главная ее тема — «Бессмертие». Ожидается, что к осени словарь терминов современного искусства будет охватывать большинство понятий, с которым придется столкнуться зрителям.
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ЭКСПЛИКАЦИЯ - руководство по эксплуатации к произведению современного искусства, содержит основные параметры (название, производитель, дата выпуска). А также несколько абзацев мутного неусваяемого текста, который, как и техническое руководство, никто не читает до поломки устройства. ⠀ В случае, если произведение искусства всё-таки вызвало ментальную поломку посетителя, он может сделать ещё одну попытку инструкцию прочесть и обсудить с медиатором. ⠀ Автор: Семён Комлев @syoma_komlev Читает: Игорь Осинцев @dynaxi ⠀ #словарьбиеннале #уральскаябиеннале2019 #хроникимедиатора

Публикация от Биеннале — это что? (@biennale_eto_chto)

Уважаемые читатели, если у вас есть термины в сфере современного искусства, которые вы не понимаете, не стесняйтесь признаться в этом. Это нормально. Более того, было бы неплохо, если бы не держали свое недоумение в себе, а зашли в неформальный инстаграм медиаторов Уральской индустриальной биеннале и спросили бы там напрямую: «Есть словечко одно. Все вы так говорите. Но как это по-русски?».

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Авторы:
Семен Чирков
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Теги:
Общество, Биеннале современного искусства, биеннале, словарь, ГЦСИ
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