А по-русски? В Екатеринбурге переводят язык современного искусства

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БИЕННАЛЕ - (лат. bis «дважды» + annuus «год») выставка современного искусства, проходящая регулярно раз в два года. Знатоки латыни непременно обратят внимание на «Бис» и «Анус» в названии. Мы же в эту сторону не пойдём, а назовём выставку более понятным нам термином «двухлетка», по аналогии с советскими «пятилетками», ведь Госплан по окультуриванию - это вам не шутки. ⠀ Автор: @syoma_komlev Читает: @agnijan ⠀ #словарьбиеннале #уральскаябиеннале2019 #биеннале2019