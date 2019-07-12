Вслед за жарой в Свердловскую область подтянется смог
17:45, 12 Июль 2019
Вредные примеси будут плохо рассеиваться в уральском воздухе.
В Свердловской области снова лобъявили неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Смог опустится на регион с вечера 12 июля и продлится до 20:00 13 июля, сообщили в пресс-службе уральского гидрометцентра. После этого вредные примеси снова начнут рассеиваться в воздухе. Также в эти выходные в регионе ожидается жара. Местами воздух прогреется до +36 градусов.
Всем, кто будет пережидать жару дома, спасатели советуют закрыть окна и задернуть штору, а к вечеру наоборот проветривать помещение. Если температура ниже 35 градусов, то можно включать электрический вентилятор, если выше — кондиционер. Можно на пару часов выйти в кафе или магазин, где поддерживают комфортную температуру. Пейте больше воды, принимайте прохладный душ. На улице стоит надеть шляпу или кепку.
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