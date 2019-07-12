Вслед за жарой в Свердловскую область подтянется смог

В Свердловской области снова лобъявили неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Смог опустится на регион с вечера 12 июля и продлится до 20:00 13 июля , сообщили в пресс-службе уральского гидрометцентра. После этого вредные примеси снова начнут рассеиваться в воздухе. Также в эти выходные в регионе ожидается жара. Местами воздух прогреется до +36 градусов.



