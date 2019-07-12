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Варламов потроллил мэрию Екатеринбурга из-за «зебры»

12:15, 12 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Блогер обвинил чиновников в некомпетентности и попытке убить пешеходов.
Блогер Илья Варламов раскритиковал мэрию и ГИБДД за отказ сделать пешеходный переход возле школы № 63. Местный житель обратился к чиновникам Верх-Исетского района с такой инициативой, чтобы обеспечить безопасность своего сына. Но получил странный ответ от комитета по транспорту: «значительная часть пешеходов, выходя на обозначенный пешеходный переход, необоснованно считают себя в безопасности и неправильно оценивают дорожную обстановку». Варламов заявил, что такой ответ говорит о некомпетентности администрации и ГИБДД.

«Местный комитет по транспорту и благоустройству убивает местных жителей. Из задача — обеспечить безопасные условия. В Екатеринбурге с этим не справляются», — заявил блогер.

Илья Варламов считает, что на самом деле переход не стали делать, чтобы не портить статистику. «За сбитых пешеходов на переходах могут лишить премии. Проще убрать переход и проблемы нет и сбитого повесить на водителя. Чиновникам проще искалечить несколько судеб, чем лишиться премии или звания». Однако за пять месяцев в Екатеринбурге произошло 48 ДТП — в два раза больше, чем годом ранее.

Также блогер раскритиковал методы, которыми в городе пытыются исправить эти цифры: надземные переходы и заборы (Варламов считает, что пешеходов таким образом помещают в резервацию, чтобы никуда не ходили).

«Пусть чиновники сами попробуют пользоваться городом, которые они делают. Это страшный сон».

Кто и зачем создает препятствия в городе и почему это никому не нужно — рассказывает ЕТВ.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, чиновники, пешеходный переход, Администрация Екатеринбурга, комитет по транспорту, Илья Варламов
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