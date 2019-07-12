Варламов потроллил мэрию Екатеринбурга из-за «зебры»

Блогер Илья Варламов раскритиковал мэрию и ГИБДД за отказ сделать пешеходный переход возле школы № 63. Местный житель обратился к чиновникам Верх-Исетского района с такой инициативой , чтобы обеспечить безопасность своего сына. Но получил странный ответ от комитета по транспорту: « значительная часть пешеходов , выходя на обозначенный пешеходный переход , необоснованно считают себя в безопасности и неправильно оценивают дорожную обстановку». Варламов заявил , что такой ответ говорит о некомпетентности администрации и ГИБДД.





« Местный комитет по транспорту и благоустройству убивает местных жителей. Из задача — обеспечить безопасные условия. В Екатеринбурге с этим не справляются», — заявил блогер.





Илья Варламов считает , что на самом деле переход не стали делать , чтобы не портить статистику. « За сбитых пешеходов на переходах могут лишить премии. Проще убрать переход и проблемы нет и сбитого повесить на водителя. Чиновникам проще искалечить несколько судеб , чем лишиться премии или звания». Однако за пять месяцев в Екатеринбурге произошло 48 ДТП — в два раза больше , чем годом ранее.





Также блогер раскритиковал методы , которыми в городе пытыются исправить эти цифры: надземные переходы и заборы ( Варламов считает , что пешеходов таким образом помещают в резервацию , чтобы никуда не ходили).





« Пусть чиновники сами попробуют пользоваться городом , которые они делают. Это страшный сон».



